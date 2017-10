"Hoy Argentina es el hazmerreír del mundo del fútbol": César Menotti

0







Actualizado hace 3 horas

César Luis Menotti, entrenador campeón del mundo con Argentina en 1978, dijo este lunes que para la Albiceleste "quedar afuera del Mundial" de Rusia 2018 "sería la crónica de una muerte anunciada". "El fútbol argentino está confuso, pasaron cosas insólitas. Hoy somos el hazmerreír del mundo del fútbol (por los problemas directivos). Quedar afuera del Mundial sería la crónica de una muerte anunciada", dijo al canal ‘TyC Sports’ Menotti, que apuntó contra los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El exentrenador del Barcelona y del Atlético de Madrid, entre otros, dijo que "los jugadores sintieron la irresponsabilidad en los nombramientos de los técnicos". En estas Eliminatorias Suramericanas Argentina fue dirigida por Gerardo Martino (6 partidos), Edgardo Bauza (8) y Jorge Sampaoli (3 encuentros hasta ahora).

Menotti señaló que "no le conviene a nadie" que Argentina no se clasifique para la Copa del Mundo y aseguró que "no es necesario" quedar afuera del Mundial para "aprender de los errores" que tuvo la AFA en los últimos años.

El entrenador campeón del mundo en 1978, se mostró confiado de cara al partido de este martes frente a Ecuador en Quito, donde la Albiceleste buscará su pasaje para Rusia 2018 a 2.850 metros sobre el nivel del mar, y dijo que "el miedo a la altitud va a hacer que Argentina juegue con mayor inteligencia".

"El miedo a la altitud nos va a hacer jugar con mucha cautela y paciencia. Creo que vamos a jugar mejor porque vamos a medir el esfuerzo de la altitud, que igual no es significativa como la de La Paz (más de 3.600 metros). No es favorable, pero no pesa tanto", afirmó. Además, remarcó que Argentina cuenta con Lionel Messi, a quien calificó como "alguien que te puede salvar en cualquier instancia".

En la última jornada de las Eliminatorias Suramericanas, Argentina visitará a Ecuador con la necesidad de conseguir una victoria para asegurarse, al menos, terminar en la zona de repesca para buscar el cupo al Mundial frente a Nueva Zelanda en duelos de ida y vuelta.

Brasil lidera la clasificación suramericana con 38 puntos, seguido por Uruguay (28), Chile (26) y Colombia (26), que están en los puestos de clasificación directa. Perú, con 25 unidades, es quinto y ocupa la posición que permite jugar el repechaje frente a Nueva Zelanda. Argentina es sexto con 25 enteros y Paraguay séptimo con 24. Ecuador (con 20), Bolivia (14) y Venezuela (9) ya no tienen posibilidades de clasificarse para el Mundial.

EFE