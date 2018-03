Prográmese para ver los partidos amistosos de este martes en el mundo

Este martes se jugará la segunda jornada de partidos amistosos en esta fecha Fifa, que sirve para que gran parte de los clasificados al Mundial midan sus fuerzas de cara al torneo que se realizará en Rusia.



Tal como sucedió el pasado viernes, este martes habrá partidos entre las potencias mundiales de cara a la Copa del Mundo. Así, esta es la agenda de los mejores partidos para ver en el mundo.



7:20 a.m.: Japón vs. Ucrania



10:50 a.m.: Rusia vs. Francia



12:00 p.m.: Suiza vs. Panamá



1:00 p.m.: Bosnia-Herzegovina vs. Senegal



1:00 p.m.: España vs. Argentina



1:00 p.m.: Inglaterra vs. Italia



1:45 p.m.: Alemania vs. Brasil



1:45 p.m.: Polonia vs. Corea del Sur



2:00 p.m.: Australia vs. Colombia



7:00 p.m.: Perú vs. Islandia



9:00 p.m.: México vs. Croacia