Hernán 'Bolillo' Gómez vuelve a cazar pelea con la prensa panameña

La victoria 2-1 que logró el domingo anterior la selección de Panamá frente a Nicaragua, en el duelo correspondiente a la Copa Centroamericana no evitó un nuevo enfrentamiento entre el entrenador del combinado ‘canalero’, Hernán Darío Gómez, y los periodistas del vecino país.

La discusión inició cuando un comunicador, en la rueda de prensa, calificó de “accesible” a la ‘marea roja’, por lo cual, el DT no tardó en responderle a su manera.

“Ah, no. Empezamos mal. Yo no quiero hacer más el programa de ustedes, yo no les voy a dar la plata mía a ustedes, es cierto, malinforman, entonces es mejor hablar poquito”. Manifestó Gómez, quien añadió que el análisis de los reporteros “es totalmente distinto a lo que nosotros (el cuerpo técnico) pensamos”.

Además, el ‘Bolillo’ invalidó las críticas de aquellos que se desempeñan en esta profesión y ni siquiera “juegan fútbol”.

“Tantos años llevamos en el fútbol para que un periodista que no juega fútbol, que no es futbolista (diga) ‘el técnico se equivocó’”, señaló el antioqueño.

A continuación un aparte de lo que dijo el colombiano, tomado del Twitter de 'Deportes RPC':

Finalmente, el estratega indicó que intentará evitar que dichas críticas no afecten la lucha de Panamá por clasificar al Mundial de Rusia-2018.

“Voy hacer todo lo posible para que los comentarios de algunos periodistas, no todos, me vayan a dañar la Eliminatoria, el ambiente con el país. Nos hemos entregado mucho por esta selección y nadie ha querido entender”, concluyó.

No es la primera vez que el colombiano discute con los periodistas panameños. En el pasado, delegó por un tiempo a su asistente técnico para rendir declaraciones, debido a unos desacuerdos.

Redacción Futbolred