'Haber jugado con calor no habría afectado a Paraguay': S. Cabañas

0







Actualizado hace 3 horas

Salvador Cabañas es más que un especialista para hablar de Eliminatorias y de partidos entre Paraguay y Colombia en pro de llegar a una Copa del Mundo.

El exjugador de 37 años enfrentó en tres oportunidades a la Tricolor en unas clasificatorias suramericanas y le marcó un gol en el 2008 en el estadio El Campín. Con ese tanto a Agustín Julio, el arquero de la época en la Selección, ganaron los guaraníes 0-1. También Cabañas Ortega se midió al combinado patrio en la Copa América de 2007 y le anotó dos tantos.

El exjugador del América, de México, en charla exclusiva con FUTBOLRED, habló del importante duelo que tendrán este jueves la Selección Colombia y Paraguay. Destacó las cualidades del combinado de José Pékerman, pero también se muestra confiado en que los conducidos por Francisco Arce hagan un buen papel en el Metropolitano.

Se refirió al factor del horario que tanto ha sido criticado, pues será a las 6:30 de la tarde y no a las 3:30, como es habitual en partidos de Colombia en Barranquilla, ya que le convendría más a Paraguay que a Colombia. Dijo que “el calor no es nada, nosotros en Paraguay también hemos jugado partidos con ese clima”. Y respecto al nuevo horario, agregó “que les viene bien a los paraguayos”.

El exjugador de 37 años enfrentó en tres oportunidades a la Tricolor en unas clasificatorias suramericanas y le marcó un gol en el 2008. Foto: Archivo EL TIEMPO.

¿Qué tan difícil son jugar las Eliminatorias suramericanas teniendo en cuenta que Brasil es la única clasificada al Mundial?

“Es difícil y eso lo saben todas las selecciones, las Eliminatorias son difíciles y más acá en Suramérica. Cuando jugaba era así, muy difícil, y ya siendo capitán de la selección tenía que hablar con los compañeros, motivarlos a seguir adelante y ganar los partidos que eran importantes para nosotros para clasificar a los Mundiales”.

¿Usted ha ido a partidos de Paraguay, lo han invitado los de la Federación de su país?

“He ido muy poco, porque me dan ciertas ganas de jugar y extraño a mis compañeros, pero cada vez que tengo tiempo voy a saludarlos. Recibo invitaciones, hasta de la selección paraguaya para ir al grupo y estar con ellos, pero por trabajo y eso a veces no puedo ir, pero sí me gustaría ir, para que sientan el apoyo, de que yo estoy con ellos”.

¿Cómo ve a Paraguay frente a Colombia, las opciones reales de los de ‘Chiqui’ Arce para clasificar a Rusia?

“Las opciones siempre van a ser difíciles, pero Paraguay tiene armas y jugadores que pueden demostrarlo en el campo de juego y por qué no sacar los partidos adelante, eso es lo que queremos ver nosotros y ojalá lo demuestren y por qué no clasificar al Mundial que sería fundamental. Los que estamos afuera debemos confiar en ellos y alentarlos, apoyarlos y ellos van a sentir eso en el terreno de juego, que los estamos apoyando, y que ellos nos hagan felices a nosotros, que es lo más importante”.

¿Qué tanto pueden influir las bajas de Lucas Barrios y Da Silva, entre otros, en Paraguay para enfrentar a Colombia?

“Los jugadores siempre van a ir al cien por ciento con la Selección, porque eso es lo que más quiere el futbolista, se esfuerzan en sus clubes para ser llamados y tienen que demostrarlo en un campo de juego. Las Eliminatorias son difíciles, duras, pero no imposibles, hay que confiar en ellos mismos y demostrarlo en el terreno de juego”.

¿Cuál es la mayor virtud de esta Paraguay de Francisco Arce?

“La selección paraguaya se ha caracterizado de la garra que tienen, correr los 90 o 93 minutos que dure el partido y ahora más que nunca tienen que hacerlo porque se necesita de un triunfo; será importante y fundamental para la selección paraguaya”.

¿Y las falencias, lo que no deben cometer frente a Colombia para no perder?

“Es difícil decir eso porque yo no sé bien cuáles son las falencias de la selección, pero lo importante es que tienen que mentalizarse que son una buena selección y que a donde van a jugar van a triunfar; eso es lo que de afuera nosotros le podemos transmitir a ellos y ojalá lo demuestren en el campo y nos hagan felices a los que estamos afuera”.

¿Qué le ha parecido la gestión de Arce al frente de Paraguay, ha mantenido la base, pero también ha acercado a futbolistas jóvenes?

“Yo creo que bien, hay muchos jóvenes que están levantando el proceso de ‘Chiqui’ Arce y eso es lo que está haciendo bien, está pensando en lo que se viene y ya ha descartado a otros jugadores que ya llevan mucho tiempo en la selección, como digo yo, cuando uno está ahí uno siempre quiere seguir jugando, pero cuando el cuerpo ya no da, debes tomar la decisión de dar el paso al costado; eso le ayudará al cuerpo técnico y a los jugadores que están ahí”.

También Cabañas Ortega se midió al combinado patrio en la Copa América de 2007 y le anotó dos tantos. Foto: Archivo EL TIEMPO.

¿Hablemos de la Selección Colombia, cómo define a los conducidos por José Pékerman?

“La Selección Colombia ha tenido buenas selecciones y lo han demostrado en las Eliminatorias, en los partidos. Los jugadores en esta Eliminatorias han hecho buenos partidos y es fundamental que lo sigan haciendo”.

¿Qué opina usted de Falcao, de superar lesiones y volver con su poder goleador?

“Él siempre lo ha demostrado, porque es un tremendo jugador y lo ha seguido exponiendo cada vez que está en la Selección y ha hecho feliz a su país y eso es lo que quiere la gente, en ese sentido, debemos de tener cuidado nosotros los paraguayos y los jugadores saben que él es un excelente delantero”.

¿Usted le ha marcó muchos goles a Colombia en la Eliminatoria pero alguna vez dijo que el que le hizo a Agustín Julio, en Bogotá, fue uno de los mejores en su carrera, por qué?

“Porque fue desde lejos y porque fue el partido que ganamos 0-1 y la verdad fue de muy lejos”.

¿Y de todos esos enfrentamientos frente a Colombia qué es lo que más recuerda?

“Recuerdo muchas cosas, los partidos difíciles que jugamos contra ellos, siempre los voy a recordar porque jugaban bien al fútbol y tenían buenos jugadores y lo demostraban dentro del campo de juego y ahora también lo siguen haciendo y eso es muy importante. Nosotros mismos en la Selección sabíamos que eran partidos muy difíciles y ellos (la selección de Paraguay) tienen que hacer el mayor esfuerzo para sacar un resultado positivo o por lo menos un empate”.

¿Cómo es jugar en Barranquilla, el calor, si bien cambiaron el horario del partido para las 6:30 de la tarde?

“El calor no es nada, nosotros en Paraguay también hemos jugado partidos con ese clima, a las 3 de la tarde con un sol tremendo, ya a la hora del compromiso no se siente mucho y ahí depende la táctica y el planteamiento del técnico, ahí se nota más”.

El factor clima es externo según usted lo plantea, pero ya a las 6:30 de la tarde, ¿qué tanto le conviene a la selección de Paraguay?

“Les viene bien a esa hora, ya entra el sol y ya no hace tanto calor digamos, en el día es más difícil, pero ya en la noche es un clima más tranquilo y más fresco”.

¿Cómo cree usted que se puede definir ese partido, por dónde le puede hacer daño Paraguay a Colombia?

“Para Paraguay va a ser muy difícil, creo que la selección se va a encerrar y va a tratar de contraatacar en cada jugada, para nosotros sería importante que en una de esas acciones saque un resultado, hacer un gol, y por qué no ganarles”.

Marianella Ramos Castro

Periodista de Futbolred

[email protected]

En Twitter: @Nella_Ramos