Médico de selección polaca duda que Glik pueda estar en el Mundial

La lesión en el hombro sufrida por el defensor polaco Kamil Glik probablemente lo dejará fuera de la Copa del Mundo, ya que le tomaría al menos seis semanas de recuperación, dijo el martes el médico de la selección europea.

"En mi opinión, la situación es mala... Incluso si el el tratamiento no es quirúrgico, su regreso a los entrenamientos de forma normal será al menos en unas seis semanas", dijo el médico Jacek Jaroszewski en una conferencia de prensa.



La selección polaca pospuso cualquier decisión sobre Glik hasta el jueves, cuando los médicos de su club, el AS Monaco, decidirán el tratamiento.



Anteriormente el martes, el presidente de la federación polaca, Zbigniew Boniek, dijo que el defensor de 30 años no estará en el torneo.



"Qué mala suerte, @kamilglik25 se lastimó. No irá a la Copa del Mundo", dijo Boniek en Twitter.



Glik se lesionó en un entrenamiento el lunes, poco después de que el entrenador de Polonia, Adam Nawalka, diera a conocer su plantel para el Mundial.



Si no puede recuperarse, será reemplazado por el jugador del VfB Stuttgart Marcin Kaminski.



Polonia enfrentará a Senegal en el Grupo H del Mundial el 19 de junio y posteriormente se medirá a Colombia y Japón. Antes de eso jugará dos amistosos: ante Chile el viernes y frente a Lituania el próximo martes.