'Lo de Romero nos produjo un momento de mucho dolor': Franco Armani

Franco Armani, exarquero de Nacional, fue llamado por Jorge Sampaoli en la preeselección para ir al Mundial de Rusia 2018. Tras el partido de Libertadores con River, el arquero se unió a la Albiceleste para entrenar con sus compañeros.

Sergio Romero, arquero titular del equipo, se lesionó y se perderá el Mundial. Armani, habló sobre el 'Chiquito' y lo que lamenta la lesión del guardameta.



"Lo de Romero nos produjo un momento de mucho dolor. Nos ponemos en su lugar. Le mando mis saludos y mucha fuerza. Esperemos que tenga una pronta recuperación, va a salir adelante", comentó el argentino.



También dijo, "me esforcé en los puntos que Sampaoli me pidió en la charla que tuvimos. Desde el día que hablé con él, me esforcé al máximo para tener esa posibilidad que estaba esperando".



"La gran vidriera que tiene el fútbol argentino con respecto al fútbol colombiano se nota, la intencion fue venir a River y cumplir objetivos en este primer semestre, que fueron buenos. Estando acá, fue una decisión difícil dejar Nacional, pero fue lo que me sirvió y fue correcta para estar en la selección", afirmó el guardameta.



Finalmente, habló sobre Lionel Messi, con quien ya entrenó y estuvo frente a frente con uno de los mejores jugadores del mundo. Bromeando de que el '10' le hizo todos los goles.



"Es un privilegio y un honor poder compartir cada entrenamiento con Leo (Messi). Hoy pude estar entrenando con él y la verdad que es un crack para definir. Creo que me hizo todos los goles, ja", finalizó Armani.