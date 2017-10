Fifa acepta reclamo por presunto amaño en el partido Perú vs Colombia

0







Actualizado hace 2 horas

El lío de la denuncia por presunto amaño del partido Perú Vs. Colombia (1-1) por la última fecha de las Eliminatoria al Mundial de Rusia 2018 está lejos de ser un asunto del pasado.

Este viernes, el diario El Mercurio de Chile informó que el abogado chileno Luis Mariano Rendón envió un fax a la FIFA acusando "colusión" entre Colombia y Perú en la última fecha de las Clasificatorias.

Rendón, dijo que "la falta a la ética es clarísima, porque no solo los equipos dejan de competir, sino que hay acuerdos verbales evidentes. Si la FIFA quitó los puntos a Bolivia por una mala inscripción, ahora debiera actuar con mayor rigurosidad y sacar a Perú y a Colombia del Mundial".

FUTBOLRED consultó al abogado Andrés Charria, especialista en derecho deportivo y con experiencia en demandas ante la FIFA y el TAS, quien explicó que el procedimiento avanzará pues cumple los requisitos estipulados en el artículo 108, en el que consta que las "infracciones disciplinarias son perseguibles de oficio" y que "cualquier persona o autoridad puede comunicar a los órganos jurisdiccionales competentes las conductas que consideren contrarias a la reglamentación de la FIFA. Tales denuncias deberán formularse por escrito".

Ahora el caso pasará al Tribunal de Disciplina, que evaluará las pruebas aportadas y tomará una decisión. Según El Mercurio, se rpesentaron 43 evidencias de que, aparentemente, "desapareció la competencia" y se podría configurar el "amaño del partido".

Según el procedimiento, una vez se produzca una decisión habrá derecho a una apelación y, llegado el caso, podría ir hasta el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en Suiza. Allí, justamente, se decidió mantener la decisión de la FIFA de quitarle los puntos a Bolivia por alineación irregular de un jugador, querella que fue presentada y ganada por Chile.

Para Charria, ahora son las Federaciones de Colombia y Perú las que deben estar atentas al avance del caso. "Hay que tener en cuenta que la Fifa está en el proceso de limpiar su nombre y no parecer una entidad corrupta, no va a querer verse como alcahuete de una situación que fue evidente pero que no por eso configura un hecho de corrupción. Ahora hay que hacer todo lo necesario para defenderse: informarse, preguntar, mirar videos, hablar con Falcao, plantear defensas. Hay que pararle bolas".

Redacción Futbolred