La FCF presenta la Cámara de Resolución de Disputas: ¿Qué es y para qué sirve?

La Federación Colombiana de Fútbol finalmente sacó adelante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, una instancia desde la cual la FIFA busca que los conflictos entre jugadores y clubes sean resueltos fuera de la justicia ordinaria, en tribunales formados por las propias federaciones.

Desde 2008 se había ordenado crear esta cámara y por diferencias con la asociación de jugadores no se había podido poner en marcha. Luego de tutelas y mucha discusión finalmente hoy se logrará ponerla en funcionamiento.



La Cámara Nacional de Resolución de Disputas se encargará de solucionar conflictos entre jugadores y clubes y entre algunos clubes profesionales y academias o clubes aficionados.



Los más importantes serán aquellos que se denominan “reclamaciones relacionadas con la estabilidad contractual”, que no son más que el incumplimiento, generalmente por parte de los clubes, de las obligaciones que tiene como empleador de sus jugadores: salarios, vacaciones, premios, etc.



De esta forma se busca una entidad independiente pero adscrita a la Federación, que soluciones conflictos laborales de manera rápida, jurídica y que le permita a quien gane cobrar lo que se le adeuda, situación muy complicada hasta el momento en el fútbol.



Según las normas, las personas encargadas de decidir estas controversias serán abogados, con experiencia mínima de 8 años. Algunos serán nombrados por la Federación y los otros por la Asociación de Jugadores (Acolfutpro) y ellos, manera independiente, dirimirán los conflictos.



La iniciativa es muy buena y está de acuerdo con las políticas de Fifa. Lo importante ahora será el funcionamiento, la agilidad y sobre todo la calidad de sus decisiones. Habrá que esperar a verla en acción.



Andrés Charria

Abogado deportivo

Especial para FUTBOLRED

En Twitter @andrescharrias