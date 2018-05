El infortunio de las lesiones: crece lista de ausentes en Rusia 2018

Las lesiones, más que nada, son el gran temor de los futbolistas que aspiran a representar a sus países en el Mundial de Rusia, que está a solo 40 días. Y temen porque cada partido es un riesgo inminente, más ahora que se definen varios títulos en el cierre de la temporada.

La víctima más reciente fue el zaguero francés Laurent Koscielny, quien se rompió el tendón de Aquiles en el duelo de vuelta de la semifinal de Europa League que enfrentaba a su equipo, el Arsenal inglés, contra el Atlético de Madrid. A la eliminación de la competencia se sumó el dolor por una lesión que lo mantendrá al margen, al menos, seis meses.



Antes que él había caído también el joven volante inglés Alex Oxlade Chamberlain, quien sufrió una grave lesión de rodilla tras un choque con Kolarov, en el partido de ida de la semifinal de Champions League entre el Liverpool, su club, y Roma, duelo que ganaron los rojos por 5-2. “El alcance de la lesión hace que Oxlade-Chamberlain se vaya a perder lo que resta de campaña y la Copa del Mundo de Rusia con Inglaterra", aseguró el Liverpool.



Antes que ellos había sido víctima de una lesión Ahmed El Shenawy, portero titular de la Selección de Egipto, quien sufrió rotura de ligamento anterior cruzado. Una pena para uno de los socios más eficientes de Salah en la cita de Rusia.



Entre los latinoamericanos, Emanuel Mammana, defensor de Zenit de San Petersburgo, sufrió en marzo la rotura de los ligamentos cruzados y de meniscos, lesión que lo mantendrá de seis a ocho meses en recuperación. Era carta fija del técnico Sampaoli, pero no pudo ser esta vez su Mundial.



Y aunque no han sido descartados, hay otros jugadores ‘en capilla’, que trabajan a marchas forzadas para no perderse la Copa Mundo. Por ejemplo Alemania, campeón vigente, sufre por Boateng, quien tuvo un desgarro importante en el duelo de ida de la semifinal de Champions contra Real Madrid, y por el arquero Neuer, quien arrastra desde 2017 una lesión en el metatarso de su pie izquierdo y, aunque ha retomado lo entrenamientos lentamente, aún no se sabe si llegará a tiempo a la Copa.



Neymar, por supuesto, es la gran duda de Brasil, que espera su recuperación de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. Igual está Argentina, cuyo atacante, Sergio Agüero, tuvo que someterse a un procedimiento de limpieza de la rodilla izquierda que le impidió terminar la temporada con Manchester City y le da para un mes de recuperación.



Francia sufre, además de Koscielny, por Kingsley Coman (lesión de tobillo) y Alexandre Lacazette (rodilla), aunque ambos han vuelto ya a sus prácticas.