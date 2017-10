Estos son los elegidos de Perú para disputar el repechaje al Mundial

0







Actualizado hace 2 horas

El director técnico de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca, afirmó este viernes que Nueva Zelanda es un rival "muy duro" y con "muy buenos jugadores", al presentar la lista de convocados para los partidos por la repesca para el Mundial Rusia 2018.

El técnico argentino afirmó que la selección de Nueva Zelanda "es un equipo trabajado", donde la mayoría de jugadores tienen continuidad y, por lo tanto, "es un equipo que estamos considerando y pensamos que va a ser un rival muy duro".

Gareca presentó este viernes la lista de convocados para los partidos del 10 y 15 de noviembre próximos, entre los cuales no hay novedades respecto a las últimas convocatorias y destacan los delanteros Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Andy Polo y Jefferson Farfán.

#SeleccionMayor | Lista de oficial de convocados para jugar el repechaje ante Nueva Zelanda. pic.twitter.com/WgXiG3wxDq — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 20 de octubre de 2017

"Es un camino largo a cuando comenzamos, sabemos que vamos a enfrentar estos partidos difíciles muy complicados, pero nos vamos a preparar de la mejor manera", afirmó Gareca en rueda de prensa.

La selección peruana viajará, en principio, el 5 de noviembre y el primer entrenamiento con el equipo completo será el martes 7, indicó el técnico. "Vamos a llegar con los días suficientes con la mayoría del plantel", afirmó, teniendo en consideración que el vuelo directo entre Perú y Nueva Zelanda tomará al menos 14 horas.

Sobre el estado físico de Guerrero, el capitán y goleador de la selección blanquirroja, Gareca dijo que ayer salió del campo, durante un partido con el Flamengo de Brasil, "más que nada por una precaución. Está siendo examinado, y creemos no va a tener ningún inconveniente para el momento en que disputemos el primer encuentro", aseguró.

Respecto a una posible convocatoria al delantero Claudio Pizarro, que milita en el fútbol alemán, en el caso de que Perú dispute el Mundial Rusia 2018, Gareca dijo que tiene un gran respeto por este veterano jugador al que calificó de "embajador del fútbol peruano".

"Es un jugador que ha representado dignamente al país, con resultados que muy pocos han podido lograr", señaló Gareca, pero agregó que la convocatoria a la selección da prioridad a la continuidad de los jugadores.

"Siempre he dicho que en la convocatoria de Claudio no hemos tenido suerte, (porque) siempre había un impedimento físico que no lo hacía entrenar y al no tener continuidad, le restó posibilidades de ser llamado”, afirmó el técnico.

Los partidos por la repesca para el Mundial Rusia 2018 se disputarán el próximo 10 de noviembre en Wellington y el 15 en el Estadio Nacional de Lima.

EFE