Argentina visita a España, que quiere igualarla en el historial de victorias

España y Argentina protagonizan en el Wanda Metropolitano el decimocuarto enfrentamiento histórico entre ambas selecciones, tan solo uno oficial que cayó de lado de la albiceleste en el Mundial de 1966, con el objetivo de la Roja de igualar a su rival en número de triunfos.



La historia otorga ventaja por la mínima a la selección Argentina, que de los trece enfrentamientos que protagonizó con España, ganó seis, perdió cinco y empató en dos ocasiones.



Igualar el cuadro de triunfos antes del Mundial de Rusia y un posible cruce en rondas avanzadas, es el objetivo de los jugadores de Julen Lopetegui. Los duelos entre ambos equipos comenzaron hace ya 65 años.

El 7 de diciembre de 1952 se daba el primer precedente, cuando el combinado albiceleste venció por 0-1 a España en el antiguo estadio de Chamartín con un gol Ricardo Infante.



Un año después, Argentina venció con el mismo resultado a España en Buenos Aires en otro amistoso. A cuatro minutos del final, Ernesto Grillo acabó con la resistencia de la Roja, donde debutaron Manolín, Moreno y Ladislao Kubala. Tampoco hubo suerte para España en 1960, cuando ambas escuadras jugaron el tercer amistoso en el estadio de River Plate en Buenos Aires.



Ante un equipo con figuras como Alfredo Di Stefano, Peiró o Luís Suárez, Argentina se deshizo del combinado nacional con dos goles de José Francisco Sanfilippo (2-0).



Hasta el cuarto enfrentamiento España no pudo ganar a un rival que hasta el 11 de junio de 1961 parecía imbatible. Pedro Escartín, por fin, pudo dirigir a sus hombres hacia la victoria tras tres derrotas consecutivas. En Sevilla, y con goles de Luis Del Sol y Alfredo Di Stefano, España consiguió imponerse por primera vez a Argentina (2-0).



Pero cuando realmente tenía que hacerlo, en el único enfrentamiento en competición oficial entre las dos selecciones, España no pudo repetir victoria. Fue en Birmingham, en el Mundial de Inglaterra en 1966, y Argentina, con doblete de Luis Artime, anuló el tanto de José Martínez Pirri (2-1).



En los años 70 las dos selecciones se cruzaron en dos ocasiones. La primera en 1972, cuando España venció con un solitario tanto de Juan Manuel Asensi. La segunda, en 1974, empataron por primera vez. Fue en Buenos Aires y Roberto Rogel puso las tablas en el marcador en el minuto 83, uno después del gol de Pirri.



En la siguiente década sólo se registró un enfrentamiento. Fue en Sevilla y acabó con empate a uno. Claudio Caniggia y Emilio Butragueño fueron los goleadores en un partido en el que Diego Armando Maradona estuvo sobre el campo 75 minutos.



El siguiente precedente en el tiempo data del año 1995, y España consiguió sumar otra victoria en el estadio Vicente Calderón. Julen Guerrero y Juan Antonio Pizzi se encargaron de doblegar a Argentina, que sólo pudo reducir distancias gracias a un gol del ‘Burrito’ Ortega (2-1).



El intercambio de golpes desde entonces lo devolvió Argentina venciendo en terreno español por última vez el 17 de noviembre de 1999. Fue en el estadio Olímpico de Sevilla, superior con goles de Mauricio Pochettino y 'Kily' González (0-2).



Siete años después, en 2006, en el origen de la generación de oro del fútbol español, los tantos de dos de sus referentes, David Villa y Xavi Hernández, hicieron sucumbir a Argentina en Murcia (2-1). Fue la primera aparición de Leo Messi frente a España, dejando detalles de su fútbol en el primer acto pero sustituido a los 62 minutos por Javier Saviola.



Desde entonces, con Messi en el campo siempre, se repartieron triunfos. En 2009 celebraba la selección española su centenario derrotando a una Argentina dirigida por Diego Armando Maradona (2-1). Tuvo poco de amistoso el duelo y se acabó imponiendo el virtuosismo de la Roja en el mejor momento de su historia. Los dos tantos de penalti de Xabi Alonso superaron al de Messi, también de pena máxima, en el Vicente Calderón.



El último precedente dejó el triunfo más holgado, para una Argentina que no estaba para regalos tras ser eliminada del Mundial 2010 en cuartos del final. Fue la competición que coronó a una España que llegó a Buenos Aires con la estrella apagada de campeón. En 34 minutos ya perdía por tres goles tras marcar Messi, Gonzalo Higuaín y Carlos Tevez. Fernando Llorente maquillaba el marcador en los últimos minutos y Sergio Agüero ponía el broche sobre la hora (4-1).



Alineaciones probables para este partido:



España: De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Saúl o Parejo, Thiago, Iniesta, Isco, Marco Asensio; y Diego Costa.



Argentina: Romero; Mercado, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Mascherano, Biglia; Banega, Messi, Pavón; e Higuaín.



Árbitro: Anthony Taylor (ING).



Estadio: Wanda Metropolitano.



Hora: 1:00 p.m.