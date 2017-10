En millones de dólares calculan eliminación de Estados Unidos de Rusia

0







Actualizado hace 2 horas

La seleccion masculina de fútbol de Estados Unidos fue eliminada de la Copa Mundial, en un resultado inesperado que podría significar un golpe de millones de dólares a patrocinadores y medios de comunicación asociados.

Estados Unidos perdió 2-1 contra Trinidad y Tobago. El resultado, sumado a los triunfos de Panamá y Honduras, dejo a los estadounidenses fuera de la competición por un lugar para la Copa Mundial 2018, que se jugara en Rusia. Es la primera vez desde 1986 que el equipo estadounidense no logra clasificarse al torneo deportivo con mayor audiencia en el mundo.

La caída en el interés de los espectadores estadounidenses podría tener un grave impacto para Fox Sports, que pagó mas de US$400 millones por los derechos nacionales para las transmisiones en inglés de las dos próximas Copas del Mundo.

Telemundo, por su parte, ha invertido cerca de US$600 millones por los derechos de la transmisión en español.

Ambas cadenas, especialmente Fox, probablemente verán disminuir su audiencia, ante la ausencia del equipo estadounidense. Fox y Telemundo ganaron los derechos para las copas de 2018 y 2022 después de ofrecer cerca de cuatro veces más que el contrato previo firmado por las cadenas de Walt Disney ESPN y Univision.

Los niveles de audiencia de ESPN se dispararon hace tres años cuando Estados Unidos superó la fase de grupos, hasta caer frente a Bélgica en tiempo extra por los octavos de final.

Un menor interés de los televidentes también afectaría a los socios de la FIFA en la Copa Mundial, incluyendo Visa Inc. y Coca-Cola Co.

Fox Sports ha dicho que la cobertura de la Copa Mundial 2018 será la mayor producción de la cadena en sus 24 años de historia. El plan incluye cerca de 350 horas de programación, con la trasmisión de más juegos que en los últimos cuatro mundiales juntos y un estudio instalado en la Plaza Roja de Moscú.

El robusto mercado televisivo y la infraestructura publicitaria en Estados Unidos también hace que los fanáticos de ese país sean accesibles a los patrocinadores. Muchos de los principales clubes europeos, como FC Barcelona y AS Roma, también están invirtiendo recursos en cortejar a los hinchas estadounidenses.

Los socios de la Federación Estadounidense de Fútbol también pagaron por auspiciar un equipo que ahora se quedará fuera del evento, de un mes de duración. Esas empresas incluyen Coca-Cola Co., AT&T Inc., Anheuser-Busch InBev, Johnson & Johnson, Nike Inc., y Liberty Mutual Group Inc.

¿Cómo llegó Estados Unidos a esta crisis?

La eliminatoria para el Mundial de Rusia fue dramática desde el primer día. De hecho, obligaron al despido del técnico alemán Jurgen Klinsmann hace casi un año, después de casi cinco años al frente del equipo con resultados favorables. Las derrotas contra México y Costa Rica precipitaron su salida, aunque el mal era más grave: el equipo sólo ganó tres de los 10 partidos de su hexagonal.

Se habla de Juan Carlos Osorio y Gerardo ‘Tata’ Martino como candidatos a asumir las riendas, tras la salida de Bruce Arena. Hay quienes sugieren al alemán Thomas Tuchel, ex DT del Borussia Dortmund, y quienes apuntan al argentino Marcelo Bielsa, hoy al frente del Lille francés.

El propio Arena pedía calma tras su salida: “Sería una locura trastornar todo. Hemos construido una sólida liga profesional. Creo que si nuestra liga continúa creciendo, el equipo nacional se beneficiará”, dijo.

Y es que ese es, precisamente, el gran temor: que la afición que se ha construido a lo que los americanos llaman ‘soccer’, mediante la MLS, a la que han llegado grandes figuras como Kaká y David Villa, entre otros, se venga al piso por cuenta de la inesperada eliminación de Rusia 2018.

Redacción Futbolred y Bloomberg