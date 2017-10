'En Colombia hay mucho de todo, pero pocos entrenadores': J.C. Osorio

0







Después de haber logrado la clasificación de México con un buen rendimiento de sus dirigidos: seis victorias, tres empates y una sola derrota, en diez partidos; Juan Carlos Osorio dio sus conceptos de cómo ve el fútbol en Colombia, un país donde se tiene una materia prima de jugadores con excelente calidad "que se debe potenciar como consecuencia de la práctica y el entrenamiento".

“No podemos seguir pensando que los europeos son mejores profesionales. Eso es falso, yo trabaje en Manchester City cinco años y en Inglaterra hay tan buenos trabajadores como acá”, sostuvo Osorio, en un foro organizado por el canal ‘DirecTV’.

Compartió escenario con el actual entrenador de la Equidad, Luis Fernando Suárez, y con el exjugador de la Selección Colombia, Faustino Asprilla, de quien no tuvo reparos en exaltar su técnica y habilidad como jugador.

Además, tomó al ‘Tino’ como ejemplo para entender que no a todo los futbolistas le gusta la rigurosidad de los técnicos, “hay otros que les gusta otras cosas como a Faustino. Eso está bien porque todos somos seres humanos, entonces yo no le voy a decir al que hacer el fin de semana. Lo que espero es que nos el talento no lo de a favor de nosotros en el entrenamiento y en el partido”.

El estratega que estará en el Mundial de Rusia-2018 con el ‘Tri’ enfatizó sobre los atributos que tiene el jugador colombiano, sin embargo, sostuvo que el común denominador es que la preparación para los futbolistas no es la adecuada.

“No entrenamos el juego, entrenamos el fútbol que es diferente y ese el gran cambio que puede dar nuestro país porque al final de todo Colombia tiene la materia prima y eso se debe maximizar como consecuencia del entrenamiento y no a pesar del entrenamiento”.

Osorio terminó con concluir que el papel del entrenador se debe basar en que “el jugador de su máximo potencial y mejorárselo, eso es un buen entrenador. En Colombia hay buenos estrategas hay buenos seleccionadores hay mucho de todo, pero hay muy pocos entrenadores y a la final, cuando el jugador toma una mala decisión, se dice: eso no se lo dije yo”.

Redacción Futbolred