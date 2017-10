Eliminación de Estados Unidos genera revolución del equipo femenino

0







Los directivos del fútbol estadounidense han justificado desde hace tiempo la mayor remuneración que entregan a la selección masculina frente al equipo femenino en parte porque, según argumentan, el equipo de hombres gana más dinero. Ese razonamiento quedo tambaleando esta semana, cuando el equipo masculino no pudo clasificarse para el Mundial de Rusia-2018, un resultado impactante que también perjudica el resultado final de la federación de fútbol.

"Las mujeres siempre han estado haciendo el mismo trabajo que los hombres, para el mismo empleador, y lo están haciendo mejor: ni siquiera igual de bien, sino mejor", dijo Jeffrey Kessler, abogado laboral que representa a las futbolistas en una queja ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de Estados Unidos (EEOC, por sus siglas en ingles).

"El hecho de que los hombres no clasificaron a la Copa del Mundo solo subraya, enfatiza e incentiva enfáticamente el punto". Conforme los deportes femeninos se han vuelto más populares, también ha aumentado la presión sobre los equipos deportivos para que vuelvan a examinar la política salarial para jugadores masculinos y femeninos.

Noruega dijo esta semana que pagará por igual a sus jugadores de fútbol nacionales de ambos sexos por primera vez. El hockey estadounidense a principios de este año dijo que hará lo mismo.

En términos de competencia, el equipo femenino estadounidense ha superado ampliamente el de los hombres. La selección de mujeres ha ganado los Mundiales de 1991, 1999 y 2015, además de medallas de oro olímpicas en 1996, 2004, 2008 y 2012. En ese lapso, los hombres han avanzado a cuartos de final en tan solo una Copa del Mundo, y no han ganado una sola medalla olímpica. En la última década, el ránking del equipo femenino no ha bajado por debajo del puesto 2; los hombres no han ascendido más allá del número 14 y actualmente se ubican en la posición 28.

"El equipo nacional de mujeres siempre ha sido y seguirá siendo una parte importante de US Soccer y el panorama general del deporte en este país", dijo un portavoz de la Federación estadounidense.

A pesar de su éxito, al equipo femenino le pagan menos. En la denuncia ante la EEOC, las futbolistas señalaron que podrían ganar un máximo de US$99.000 al año por 20 partidos en comparación con US$263.320 para los hombres. El nuevo contrato firmado por el equipo femenino este año redujo esa brecha, pero las mujeres aun ganan menos, dijo Kessler.

En los años fiscales 2014 y 2015, la Federación estadounidense gastó US$49,8 millones en el equipo masculino y US$18,8 millones en el equipo femenino, según una auditoría independiente. US Soccer había calculado que obtendría una ganancia neta de alrededor de US$5 millones para el fútbol femenino en 2017 y una pérdida de US$1 millón por la selección masculina. La EEOC dijo que no tenía comentarios sobre la queja de salarios.

