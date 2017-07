El VAR, entre quejas, alabanzas y uno que otro ataque de furia

0







Se coronó Alemania, perdió Chile la primera de tres finales, ganó Portugal sin Cristiano Ronaldo, se volvió ‘loco’ Juan Carlos Osorio y, después de todo, quedó el VAR.

El ensayo, al que le ha apostado con firmeza la Fifa, en cabeza de su presidente Gianni Infantino, no fue del todo exitoso pero no por eso dejará de usarse.

Lo primero, entonces, es aclarar qué es y qué no el VAR. La herramienta se usa sólo en cuatro casos: después de cada gol para asegurarse de que es legal; en caso de penalti (o sospecha); para asegurarse de que un jugador reciba la tarjeta correspondiente a su falta y para identificar al protagonista de un incidente y evitar una probable injusticia. Sólo en esas cuatro situaciones, el procedimiento establece que los jueces de video informen al juez de la irregularidad y él tiene la opción de revisar el video en el campo la jugada y actuar según su criterio.

¿Qué no es el VAR? No es una opción que tengan los técnicos, los jugadores o cualquier otro protagonista del juego cuando consideren que hay algún hecho fuera de lo normal; no es una dirección conjunta de un grupo de árbitros sobre un partido y, sobre todo, no es un sustituto de la autoridad del árbitro.

El famoso árbitro Pierluigi Collina, hoy presidente de la comisión de árbitros de la FIFA, explicó: “El VAR no lo va a arreglar todo, no está concebido para que sustituya a la interpretación, no es lo que queremos. Queremos evitar los errores de los que todo el mundo se acuerda durante años como eso que verdaderamente afectó el resultado final de un partido o de una competición”, dijo.

Y aunque hay que decir que no hubo hechos bochornosos alrededor de las decisiones del VAR en Rusia, sí es cierto que hubo confusiones como la tarjeta roja mostrada al jugador equivocado en el Alemania- Camerún o el penalti contra Héctor Moreno por el que aún se lamentan los mexicanos y que desató al santa ira del técnico colombiano, Juan Carlos Osorio. Lo que lamentaron los protagonistas en la Copa es que se invirtió demasiado tiempo en casa revisión (1 minuto 20 segundos en promedio) y que muchas veces se perdió ritmo de juego para sacar una simple tarjeta amarilla.

Es una prueba, y cuando se prueban cosas, cuando se tiene el coraje de hacerlo, hay que saber tomar un tiempo, hace falta trabajar en los detalles, como la comunicación y la velocidad en la toma de decisiones”, dijo Infantino.

"El balance es muy positivo, pero no hay que olvidar que estamos en una fase de desarrollo. El VAR se ha utilizado en 74 partidos, es poco. Los resultados son positivos pero somos conscientes de que podemos mejorarlo", dijo el árbitro italiano. "Cuando el asistente de vídeo está en la pantalla hay poco tiempo para analizar y encontrar la buena interpretación, en pleno partido, la presión es fuerte. Hay menos presión sobre el árbitro, pero más sobre el asistente de vídeo", añadió el italiano.

¿Conclusión? El VAR llegó para quedarse y hay que acostumbrarse a él pues se usará dentro de un año en Rusia 2018 y, así como se inventó el fuera de lugar, se decidió que la mano en el área no siempre es penalti y hasta se incluyó un cuarto cambio, así mismo el VAR será parte del ‘paisaje futbolístico’.

La discusión, entonces, no pasa ya por la conveniencia de la herramienta sino por la necesidad de perfeccionarla y de hacer que los jueces hagan un uso eficiente y acertado de ella. Por ahora, como dice el refrán, parece que estamos ante un problema ‘de indio y no de flecha’.