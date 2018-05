El once ideal de los descartados para el Mundial de Rusia 2018

Para algunas estrellas del fútbol mundial, lo difícil no fue que sus equipos clasificaran a la cita de Rusia 2018, sino que ellos mismos encontraran un espacio en las ajustadas listas de 23 jugadores.

No fue suficiente para Nainggolan ser figura de la Roma semifinalista de Champions League, para Mauro Icardi, goleador de Italia con el Inter de Milán con 29 tantos; para Vitolo ser una de las figuras del Atlético de Madrid campeón de Europa League.



A Rabiot, campeón de Liga y Copa en Francia, le afectó tanto no verse en la lista de Francia que renunció incluso a ser parte de la reserva.



Qué decir de la experiencia de Hart o de Ibrahimovic, que no contaron a la hora de armas las convocatorias de Inglaterra y Suecia.



​Ellos y otras figuras verán el próximo Mundial por TV aunque bien podrían ser un equipo muy competitivo. ¿A quién no le servirían como refuerzos?