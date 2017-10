El drama de Holanda: por un 'improbable' milagro que lo lleve a Rusia

0







Increíblemente, Holanda sigue dando pasos hacia atrás en su historia mundialista. Pese a vencer por 3-1 a Bielorrusia, el 8-0 que le endosó Suecia a Luxemburgo el fin de semana lo tiene con un pie afuera de la gran cita de Rusia.

La cuenta es muy compleja. Hoy Suecia tiene +19 en la diferencia de gol y Holanda +7. Con los 6 goles igualarían en la diferencia y habría que ir al siguiente ítem de desempate, que es la cantidad de goles marcados: hoy son 26 de Suecia y 19 de Holanda. Es decir que el equipo ‘naranja’ debe ganar por mínimo 7 goles. En el duelo en territorio sueco hubo empate 1-1 así que la victoria de este martes también jugaría a su favor.

Holanda está hoy al mismo nivel de Irlanda del Norte, Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia y Bosnia, los equipos que dependen de un repechaje para seguir en carrera hacia el próximo Mundial.

Y resulta impensable para un equipo que hace por menos de cuatro años era la sensación del Mundial de Brasil, en el que fue tercero y llegó rozar el sueño de la corona.

Aquel equipo, que dirigía Louis van Gaal, aplastó al entonces rey orbital, España, por 5-1 y firmó pleno de victorias para ser primero del grupo B; después dejó en el camino a México y por penaltis superó a la Costa Rica de Jorge Luis Pinto para acabar perdiendo desde los 11 pasos contra Argentina en la lucha por el cupo a la final.

Era un equipo que metía miedo, con Robben, Sneijder y Van Persie, entre otros, plenos de motivación. Pero de aquello queda muy poco. Tras la salida de Van Gaal, Guus Hiddink y Danny Bild intentaron retomar el rumbo pero no hicieron mejor trabajo que Dick Advocaat, actual entrenador. Se quedaron fuera de la Eurocopa 2016 y hasta Van Persie, que había renunciado a la selección, tuvo que volver, aunque sin mayor peso.

Hoy la Holanda histórica es un manojo de nervios, intrascendencia y pobre juego. Una injusticia con la rica historia que llegó a valerle el título de ‘la naranja mecánica’.

“No podíamos creer que fueran tantos goles. Teníamos que salir a hacer lo máximo. Pero pensar en ganar 0-8 en Bielorrusia no era realista. Y un 7-0 en casa contra Suecia no pasará tampoco. Hay que creer hasta el último minuto pero tengo que decir lo que todos piensan. No es realista creer que podemos vencer a Suecia por ese resultado. Que la gente deje las calculadoras en casa”, dijo, pesimista, el líder Robben. Ya ni llorar parece bueno…

