El ABC jurídico del caso Paolo Guerrero: ¿Aún tiene opción de Mundial?

La sanción de 14 meses que le impuso el TAS a Paolo Guerrero, y que le impedirá representar a Perú en el Mundial de Rusia 2018, sigue dando de qué hablar en el mundo futbolístico. Las dudas sobre la veracidad de la versión del deportista, las razones que lo llevaron a apelar, el papel de la WADA y el rigor del castigo final, dejan varias dudas para quienes no conocen el fondo de la decisión.

Aquí, el experto Andrés Charria responde las dudas que muchos tienen sobre este sonado caso:

¿Por qué apeló Guerrero la sanción de apenas 8 meses?



La agencia mundial anti dopaje WADA apeló la sentencia inicial del comité disciplinario de FIFA, en la búsqueda de hacer más amplia la sanción inicial, si el jugador no apelaba, la única posibilidad del tribunal arbitral del deporte sería confirmar la sanción inicial de 8 meses o ampliarla. Con la apelación de Guerrero se podría haber logrado una disminución de los 8 meses iniciales, estrategia perfectamente lógica.



¿Por qué llega al Tribunal Arbitral del Deporte un tema de fútbol y dopaje?



Los procesos disciplinarios y en especial los de dopaje, para ajustarse a la ley (Suiza) deben tener doble instancia. En el fútbol como en cualquier deporte, la primera se hace bien sea en la comisión disciplinaria e una federación nacional o en la comisión disciplinaria de FIFA y la segunda, en apelación debe llegar al tribunal arbitral del deporte.



¿Cómo funciona este tribunal?



El tribunal arbitral del deporte, en teoría es un tribunal independiente, con sede en Lausana (Suiza) y que falla entre otros, los procesos de dopaje, (en el caso de Guerrero) que llegan en apelación. Se nombran árbitros (uno o tres) de una lista y serán estos quienes fallen. El fallo se basa en documentos enviados previa una audiencia donde se conoce todo el caso, se presentan testigos, pruebas y se realiza en general la defensa del deportista.



¿Hay alguna salida para Guerrero?



Por temas de tiempo no. Sin embargo es posible acudir a las altas cortes suizas para lograr la anulación del laudo. Este proceso es lento, difícil y costoso y, repito, por temas de tiempo al menos para jugar el mundial es inútil.



¿Si la cocaína no mejora el rendimiento por qué se considera dopaje?



En el actual sistema de control al dopaje, no es necesario que la sustancia mejore el rendimiento, la sola presencia de una sustancia que aparezca en la lista de sustancias prohibidas hace que se considere dopaje. No es necesario que mejore el rendimiento, que se ingirió de manera voluntaria, si la sustancia está en la lista el deportista comete una infracción al dopaje.



Dice el jugador que consumió una infusión mientras estaba “bajo jurisdicción de la Federación Peruana de Fútbol y que por lo tanto no sería responsable.



El sistema de control al dopaje hace como único responsable al deportista. La norma es clara, el deportista es el único responsable de que n entre una sustancia prohibida a su organismo. Apenas en la última revisión del código anti dopaje se castiga a médicos, directores técnicos o dirigentes que intenten dopar a deportistas a su cargo.



¿La teoría del te de coca puede ser cierta?



La benzoilecgonina es un metabolito clásico de la cocaína y, también del te de coca. Es posible la presencia de esta por el consumo de culqeuira de las dos o aún de medicamentos que al descomponerse producen este metabolito. Desde hace mucho tiempo hay claridad en los deportistas en evitar el te de coca, aún en partidos en la altura como La Paz o Cuzco, ha habido muchos casos y los deportistas evitan a toda costa consumir este te de coca.



¿Algún deportista ha sido absuelto en casos de Cocaina?



La cocaína, se utiliza mas como droga recreativa que como sustancia para mejorar el rendimiento, ya en el Tribunal Arbitral del Deporte han llegado muchos procesos por esta sustancia. Conozco dos que por diferentes vías han logrado demostrar la inocencia del deportista. En el caso de un tenista, Richard Gasquet, se logró identificar que la sustancia entró al organismo del tenista al haber compartido tiempo con una mujer adicta a la cocaína con la que se dio varios besos “profundos” en el caso de Omar Pinzón se logró probar la inocencia del deportista por el mal manejo que el laboratorio del control al dopaje colombiano le dio a la apertura, manipulación y conservación de la muestra.



¿Por qué a Froome no lo han llamado al TAS?



Porque no ha habido fallo en primera instancia, apenas se está conociendo el tema en la UCI; una vez fallado, el deportista, la Unión Ciclista Internacional o la WADA podrán apelar si lo estiman conveniente.



¿Alguna recomendación a los deportistas?



Es fundamental que conozcan algo del control al dopaje, al menos la lista de sustancias prohibidas para evitar en lo posible caer en problemas de dopaje involuntario. Sin entrar a juzgad la ingesta de sustancias recreativas como buena o mala, es importante entender que en cualquier momento pueden ser objeto de un control que lo haga susceptible de una sanción larga.



Andrés Charria

Abogado deportivo

Especial para FUTBOLRED

En Twitter @andrescharrias