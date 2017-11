Dinamarca enfrenta a República de Irlanda por un cupo a Rusia 2018

0







El seleccionador danés, Age Hareide, confía en ganarle a Irlanda en el primer partido de la repesca del Mundial, pero considera que un empate sin goles no sería un mal resultado.

"Mientras que no marquen, no importa. Un 0-0 estaría bien, tendríamos 120 minutos para hacer un gol en Dublín. Pero no especulamos, queremos ganar", afirmó el técnico noruego en la víspera del encuentro, que se disputará en el Parken de Copenhague. H

areide elogió a su rival y destacó su fortaleza, aunque no se mostró preocupado por un exceso de dureza, porque los irlandeses "son honrados, no son sucios, y jugar de forma física está permitido en el fútbol".

Hace poco más de un año Dinamarca perdió en casa contra Montenegro, sumaba tres puntos en tres partidos y parecía lejos de Rusia 2018, pero desde entonces logró cinco triunfos y un empate que le permitieron acabar segunda de grupo. Lograr el pase al Mundial ahora supondría culminar "una bonita remontada", aseguró el seleccionador danés, quien cree que sus jugadores deben tratar de ser ellos mismos y usar su experiencia para afrontar la eliminatoria, que se cerrará el martes en Dublín.

También confiados en las opciones danesas se mostraron dos de sus jugadores más destacados, el portero Kasper Schmeichel y el centrocampista Christian Eriksen, aunque ambos rechazaron que Dinamarca sea favorita.

El partido supondrá para Hareide reencontrarse con su excompañero hace tres décadas en el Norwich City, el seleccionador irlandés, Martin O'Neill, a quien considera "un amigo en la lejanía".

Entre tanto, eñ seleccionador irlandés, Martin O'Neill, admitió que Dinamarca puede partir como favorita y que tiene más jugadores en ligas potentes que su equipo, pero recordó que han sido capaces de derrotar a rivales de nivel superior.

"Hay jugadores daneses en las principales ligas, y eso es una gran ventaja para ellos, pero ya hemos derrotado antes a equipos parecidos (a Dinamarca)", dijo hoy en rueda de prensa la víspera de enfrentarse al conjunto nórdico en la ida de la repesca para el Mundial 2018.

O'Neill resaltó que Irlanda no fue uno de los cuatro cabezas de serie en el sorteo de la repesca y que cualquier rival iba a ser difícil, sin olvidar los merecimientos de su equipo. "Éramos la cuarta selección por ránking en el grupo. Tuvimos grandes batallas para meternos en la repesca, ganamos en Gales, lo hicimos. Estamos aquí por méritos propios. No creemos por un minuto que este partido no vaya a ser difícil, pero a dos encuentros, tendremos una oportunidad", afirmó.

El seleccionador irlandés señaló que haber jugado la Eurocopa hace dos años fue "un gran logro", pero clasificarse para el Mundial sería "algo más, algo fantástico". O'Neill, que ha perdido por lesión entre otros al centrocampista James McCarthy (Everton), declaró hoy que espera que tanto el medio Jeff Hendrick como el defensa Stephen Ward (Burnley) estén recuperados de sus problemas físicos y jueguen mañana.

