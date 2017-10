Diez datos que dejó la fecha 17 de las Eliminatorias a Rusia-2018

0







Seis goles en cinco partidos reflejaron la tensión que hubo en la decimoséptima jornada de las Eliminatorias Suramericanas a Rusia-2018. Tres empates 0-0 sellaron la peor producción de las clasificatorias y no hubo equipos que aseguran oficialmente su tiquete al Mundial.

Chile y Paraguay fueron los más beneficiados de la fecha; mientras que Argentina fue el gran perdedor y recordó la experiencia de Diego Maradona como seleccionador de la Albiceleste. Y tres futbolistas jugaron su primer partido en esta Eliminatoria, siendo el ‘guaraní’ Antonio Sanabria el único en marcar gol en su estreno.

FUTBOLRED le trae los diez datos más relevantes que dejó la 17ª jornada en el camino al Mundial de Rusia.

1. Paraguay acabó con el mito: Colombia perdió por primera vez contra Paraguay en Barranquilla. El historial de Eliminatorias en el Metropolitano tenía 3 victorias de la Selección y 2 empates.

2. Se movió la tabla de artilleros: el chileno Alexis Sánchez marcó este jueves el tanto del triunfo sobre Ecuador (2-1) e igualó a Felipe Caicedo, quien renunció a la selección ecuatoriana, en el segundo lugar de la tabla de goleador con 7 anotaciones. Édinson Cavani (Uruguay) sigue primero con 9.

3. Duplas demoledoras: justamente la pareja chilena conformada por Alexis Sánchez (7) y Eduardo Vargas (4), igualó a la brasileña, entre Neymar (6) y Gabriel Jesús (5), en el segundo puesto de duplas más goleadoras con 11 anotaciones. La mejor fórmula de ataque sigue siendo la uruguaya: Cavani (9) y Luis Suárez (3) llevan 12 goles.

4. Otra vez hicieron recordar a Maradona: Argentina, con 25 puntos, igualó su peor campaña de Eliminatorias en la misma altura (fecha 17). Con Diego Maradona como DT, tenía el mismo puntaje antes de visitar a Uruguay en la jornada final. Argentina ganó 0-1 y se clasificó a Suráfrica 2010.

5. Brasil, como en 1993: segunda ocasión, en 8 clasificatorias mundialistas, que Brasil no anota en La Paz. La primera vez fue en el camino a Estados Unidos 1994: Bolivia ganó 2-0. Este jueves empataron sin goles en el Hernando Siles Suazo.

6. Dudamel lo volvió a hacer: Uruguay ha visitado en 8 Eliminatorias a Venezuela. Con el 0-0 de ayer, es la segunda vez que no anota en territorio de la ‘vinotinto’. La primera fue en la clasificatoria a Corea-Japón 2002 (2-0 ganó Venezuela).

7. Perú no le temió a La Bombonera: Argentina no le anota gol a Perú por primera vez en ocho Eliminatorias mundialistas. Los ‘incas’ no sumaban puntos en cancha de la Albiceleste desde 1985 (hace 32 años), curiosamente fue en La Bombonera.

8. Escases de goles: Tres resultados 0-0. Así, la fecha 17 es la de más empates sin goles de la actual Eliminatoria. Ya son 8 paridades en ceros en el camino a Rusia-2018.

9. Debutaron 3 futbolistas en esta fecha de Eliminatorias: Cristhian Machado, Eduardo Fierro (Bolivia) y Antonio Sanabria (Paraguay).

10. Marcaron su primer gol en la actual Eliminatoria: Renato Ibarra (Ecuador), Óscar Cardozo y Antonio Sanabria (Paraguay).

