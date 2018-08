'Özil dijo estupideces, no hay racismo en la selección': Toni Kroos

El madridista Toni Kroos anunció, en una entrevista que publicó este jueves el diario "Bild" en sus páginas deportivas, que piensa seguir jugando para Alemania al menos hasta la Eurocopa 2020 y criticó a su compañero Mesut Özil por haber acusado de racismo a la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

"Seguiré en el equipo hasta la Eurocopa 2020 y me he puesto como meta que tengamos más éxito que en el último torneo", dijo Kroos, de 28 años, al comienzo de la entrevista.



Kroos admitió que antes y después del campeonato del mundo se había planteado la posibilidad de una dimisión, al margen del fracaso de Alemania en Rusia 2018. "Antes del Mundial tuve la sensación, y sigo creyendo que eso es así, de que necesito más pausas que en los últimos cinco o seis años para seguir manteniendo el mismo nivel", explicó.



El jugador habló de ello con el seleccionador Joachim Löw, quien mostró comprensión por sus planteamientos. "Sin embargo, él también lucho para que yo siguiera en la selección. Juntos encontraremos soluciones para que de cuando en cuando yo tenga un pausa", señaló Kroos.



Con respecto a la dimisión de Özil, Kroos dijo que aunque es un jugador que hizo muchos méritos y habría merecido terminar de una mejor manera su carrera con la selección, la manera como renunció no fue la correcta. "La manera no dimitió no fue correcta. La parte de su declaración en la que alude a cosas que no era necesario aludir se vio ensombrecida por un montón de estupideces", dijo Kroos.



"Creo que él sabe que no hay racismo ni dentro de la selección ni en la DFB. Por el contrario, siempre hemos apostado por la diversidad y la integración y durante mucho tiempo fue un ejemplo de ello", añadió.



Según Kroos, Özil, al igual que Ilkay Gündogan, fue criticado por su foto con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y dejó pasar el momento para hacer una declaración al respecto pese a lo cual tuvo todo el tiempo el respaldo de sus compañeros y del cuerpo técnico.



"Más tarde, como todos nosotros, fue criticado por el rendimiento en el Mundial. La crítica fue a veces de bajo nivel pero como jugador uno tiene que vivir con ello", aseguró el volante alemán.