David Silva no va más con España y anunció su retiro de la selección

El centrocampista español David Silva se sumó a sus compatriotas Andrés Iniesta y Gerard Piqué y anunció su retirada del fútbol internacional. El habilidoso jugador de 32 años del Manchester City ganó el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012, convirtiéndose en un jugador clave durante la época dorada de España.

Silva anotó 35 goles en 125 partidos con la camiseta roja a lo largo de 12 años y fue descrito como "el Lionel Messi español" por el exseleccionador nacional Vicente del Bosque. El mediocampista integró la escuadra que fue eliminada de forma inesperada por la anfitriona Rusia en octavos de final del último Mundial.

"No resulta fácil, después de todo lo vivido, sentarse a escribir estas líneas. Han sido días y semanas de reflexión y análisis para tomar la decisión de terminar mi etapa en la Selección Española de fútbol", afirmó el jugador canario en una carta abierta en su cuenta de Twitter el lunes.

"Sin duda, es una de las elecciones más difíciles de mi carrera, que comunico con agradecimiento y humildad", agregó. "La selección me lo ha dado todo y me ha permitido crecer como jugador y como persona desde las categorías inferiores".

Silva llegó al seleccionado hispano de la mano del ya fallecido Luis Aragonés y brilló en la Eurocopa de 2008, el primer gran trofeo levantado por España desde 1964.

"Me voy feliz con todo lo conseguido, he vivido y he soñado con un equipo que será recordado siempre y pongo fin a una etapa cargada de emoción por todos los momentos que me vienen a la memoria, como la figura de Luis Aragonés, un maestro al que nunca olvidaremos", señaló Silva.