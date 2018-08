Cuauhtémoc Blanco quisiera a Marcelo Bielsa como entrenador de México

Sigue el debate en México sobre quién debería ser el seleccionador del Tri, tras la salida del colombiano Juan Carlos Osorio, quien no pudo pasar de octavos de final en el Mundial de Rusia 2018. Este viernes, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco se declaró partidario de contratar al argentino Marcelo Bielsa para conducir la selección absoluta, por encima de su compatriota Miguel Herrera o del brasileño Ricardo Ferretti.

“Prefiero a Bielsa. Ojalá le den la oportunidad”, expresó Blanco, quien cree que el cargo de entrenador de la selección azteca necesita de un entrenador con experiencia y carácter. Del exseleccionador de Argentina y Chile, Blanco expresó: “Es un entrenador con experiencia y me encantaría que estuviera ahí, es el indicado, tiene mucho carácter y evolucionaría el fútbol”.



El gobernador electo del estado de Morelos evitó este viernes las comparaciones que hacen de su estilo de juego con el del talentoso centrocampista juvenil Diego Lainez, que destaca en el mismo club América que lo consagró como estrella. “No hay que comparar, no me gustan las comparaciones, me han dicho quién es mejor, si (Cristiano) Ronaldo o (Lionel) Messi, quién es mejor Cuauhtémoc Blanco o Hugo Sánchez, no hay comparaciones y cada quien tiene su talento, su carácter, todos los jugadores en el mundo somos diferentes”, dijo el ídolo, ahora con 45 años.