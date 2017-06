Cristiano Ronaldo vuelve a ser padre y deja la Copa Confederaciones

El portugués Cristiano Ronaldo confirmó en las redes oficiales que abandona la Copa Confederaciones, tras perder en semifinales contra Chile, para conocer a los gemelos de los que ha sido padre y aseguró que se siente "muy feliz de poder estar finalmente" con sus hijos "por primera vez".

So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤ pic.twitter.com/FIY11aWQm9