'Creo que Osorio le está callando la boca a los mexicanos': Borgetti

Actualizado hace 57 minutos

Este lunes, Polonia y México jugarán su amistoso a las 2:45 p.m., en el estadio Energa Gdansk, y será el último partido del año para Juan Carlos Osorio con el ‘Tri’.

Luego de haber empatado 3-3 en el amistoso con Bélgica, el colombiano espera cerrar el año con otro buen resultado frente a una de las mejores selecciones europeas.

Además, en entrevista con ‘Medio Tiempo’, Jared Borgetti, el segundo mejor goleador de la historia en la selección mexicana, respaldó el trabajo hecho por el colombiano desde hace más de un año.

“Los mexicanos no nos conformamos con nada, siempre buscamos el pero a algo, siempre queremos ver lo malo o buscar lo malo dentro de lo bueno para resaltarlo. Creo que con Juan Carlos Osorio la selección lleva mejores números que muchos de los técnicos que hoy lo critican y que estuvieron ahí”, dijo en alusión a las muchas críticas que ha recibido en ese país.

Bajo el mando de Osorio, la selección ‘azteca’ consiguió la clasificación antes de la última jornada de las Eliminatorias Concacaf y esto también lo resaltó el exjugador.

“Creo que tranquilamente les está callando la boca. Logró la calificación sin ningún problema, ha perdido contra quien tenía que haber perdido, también pudo haber ganado, pero la realidad era que tenía más posibilidades de perder contra Alemania, contra Chile, que en el papel son mejores que México”, expresó.

Además, Borgetti se animó a hablar de lo que cree pasará con el Mundial de Rusia-2018, en el que confía esté Osorio y su equipo haga buena presentación.

“Creo que México está bien, hay que confiar, yo confío en el técnico, confío en los jugadores y ojalá que no nos defrauden en el Mundial. Solo espero que la mayoría de los que están puedan ir al Mundial en su mejor momento. ¿Me ilusiona?, Sí, sí me ilusiona, ¿me gusta?, sí me gusta, pero siempre hay cosas por mejorar”, finalizó.

Redacción Futbolred