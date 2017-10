'Colombia tiene un buen grupo, pero no la tendrá fácil':'Chorillano'

0







Este martes, a las 6:30 de la tarde, Perú y Colombia se enfrentan en pro de llegar al Mundial de Rusia-2018. Las dos selecciones se pelean esa posibilidad en la última jornada de las Eliminatorias suramericanas. La ‘Tricolor’ es cuarta con 26 puntos, mientras que los ‘incas’ son quintos con 25 unidades.

Roberto Palacios, más conocido como ‘Chorrillano’, tiene más que los pergaminos para hablar de este tipo de duelos por clasificatorias, ya que en varias oportunidades enfrentó a Colombia y también le pudo convertir.

El ahora entrenador de fútbol y quien trabaja con menores confía en que su selección: Perú, pueda vencer a Colombia y lograr el tiquete a Rusia. Reconoce las virtudes de los de José Pékerman, destaca que ha mantenido la base y recordó esos duelos contra la selección de ‘El Pibe’ Valderrama, Faustino Asprilla, etc. Charla exclusiva con FUTBOLRED.

¿Cómo analiza a la selección de Ricardo Gareca?

“Perú empezó bajo, después con el cambio de muchachos nuevos que han incorporado a la selección, el entusiasmo, las ganas, como que mejoró un poco el ánimo del equipo y hace que hemos podido avanzar y meternos en la pelea de la clasificación. Queda mucho por trabajar, mejorar, el deseo de los peruanos es triunfar en esta Eliminatoria, yo espero que los chicos tengan la fortaleza para poder seguir por ese camino del triunfo y podamos lograr esa clasificación tan ansiada después de 35 años”.

¿Se esperaba usted que Perú estuviera a un paso de ir a Rusia-2018?

“Eso da el mérito de lo que los chicos se han estado esforzando, han hecho los méritos y han dado lo mejor y de estar en la pelea de poder clasificar; queda una fecha y tienen que dejar el alma, corazón y vida para conseguir esa clasificación tan anhelada para los peruanos”.

¿Qué es lo que más destaca usted del trabajo de Gareca bajo la dirección técnica de Perú?

“La renovación de los chicos, que tienen mucha calidad y cualidades, eso ha sido importante. Hemos conseguido buenos resultados, ellos ahora tienen que saber que se juegan todo".

Palacios (izq.) enfrentando a la Selección Colombia. Foto: Archivo EL TIEMPO.

¿Qué juego le conviene más a Perú para ganarle a Colombia?

“Perú viene de un partido complicado y ahora le toca Colombia y también será complicado. Ellos vienen mostrado un juego bastante regular en la Eliminatoria y también están a punto de clasificarse al Mundial. En las Eliminatorias no hay partidos fáciles, lo que vienen demostrando y los grandes jugadores que tiene Colombia no será fácil”.

¿Cómo analiza la Selección Colombia?

“Ha estado a la altura y tiene la posibilidad de estar en el Mundial, sé que Colombia tiene pensando ganar los puntos, esperamos que en casa Perú pueda lograr la clasificación".

¿Cuál es la mayor virtud de Colombia?

“Lo importante es que ha formado un buen grupo y ha actuado la mayoría, siempre, en la convocatoria y se conocen muy bien, esa es una ventaja importantísima. Tienen que saber lo que se están jugando y que están ahí a un pasito, pero no la tendrán fácil”.

¿Qué recuerdos tiene de esos juegos contra Colombia?

“Cuando jugábamos contra Colombia eran partidos muy vistosos, que se podían jugar, en los que no había tantos roces; eran partidos de mucho talento. Eso se pueda dar en el juego de ahora, Colombia tiene jugadores de buen pie y Perú también los tiene”.

"Recuerdos muy bonitos, goles que les he hecho. Las amistades que he conseguido, el ‘Pibe’ Valderrama, Leonel (Ávarez), Mondragón (Farid), el ‘Chonto’ Herrera. Enfrentar a Colombia me dio la oportunidad de conocer gente y tener amistades muy bonitas".

¿Cuál Selección Colombia fue la más difícil que enfrentó?

“La selección que más fuerte enfrenté yo fue a la del ‘Pibe’ Valderrama, esa selección era imparable, de gran toque, de juego”.

¿Cuál es ese jugador de Perú al que Colombia no le debe quitar los ojos?

“Espero que todos los jugadores de Perú ese día sean todos importantísimos para la Selección. Paolo por lo referente que es, el capitán y por lo bien que viene actuando en la selección”.

