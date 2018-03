China prohibe a los jugadores de la selección exhibir sus tatuajes

El gobierno chino le prohibió a los futbolistas de la selección asiática que muestren sus tatuajes cada vez que juegan un partido con el uniforme de ese país, pues atentan contra la moral y no ayudan en el impulso de una sociedad más sana.

El partido comunista, que por años ha sido la máxima autoridad en China, considera que los tatuajes son parte de una cultura decadente. Así, promovieron una ley de moralidad, en la que las marcas en la piel están prohibidas en la selección, y no podrán exhibirlos en los partidos para que no salgan en la televisión y sean un mal ejemplo.



Justamente en el partido del pasado jueves contra Gales, en la derrota 0-6 por la China Cup, varios jugadores que tienen marcas en su piel tuvieron que cubrir sus brazos con vendas color piel y así evitar un castigo. Otros prefirieron ponerse una camiseta de manga larga de color negro, por debajo de la roja de su selección.



Hasta ahora la medida no ha afectado a la Liga china, pues esos mismos jugadores han disputado partidos con sus clubes y no han tenido problemas para lucir sus tatuajes. Lo que sí es cierto, es que a la hora de honrar los colores de su país, deben convertirse en ejemplo de moral y de conservar sus tradiciones.



Redacción Futbolred