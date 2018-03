Chile afronta una nueva prueba frente a una Dinamarca de récord

El Chile de Reinaldo Rueda, que debutó hace dos días con triunfo frente a Suecia (1-2), cierra este martes su gira escandinava contra una Dinamarca en racha, que no conoce la derrota en los últimos doce encuentros, un récord en su historia.

El colombiano Rueda tiene pensado realizar pocos cambios en el once inicial. Gary Medel, que se perdió el choque anterior por suspensión, regresará al equipo titular, aunque lo más probable es que lo haga como volante y no como defensa central.



Rueda ha comentado en alguna ocasión que quiere situar a Medel en el centro del campo, pese a que durante la última década siempre ha jugado en el eje de la zaga con la selección de su país.



Ante Suecia, el técnico colombiano apostó por una dupla inédita formada por Enzo Roco y Guillermo Maripán, dos 'torres' que rompen la tendencia de los últimos años de recurrir a centrales de baja estatura.



También ha ganado enteros para entrar el once inicial el delantero Nicolás Castillo, que frente a Suecia entró desde el banquillo y tuvo una participación decisiva en el segundo gol de la Roja, que anotó Marcos Bolados.



Castillo se siente más cómodo en la posición de '9' que Eduardo Vargas, que está más acostumbrado a tener movilidad por las bandas y en el último partido tuvo una actuación intrascendente.



Con el ánimo reforzado llega también Dinamarca, que con su victoria contra Panamá (1-0) hace cuatro días batió una plusmarca histórica, nunca antes había encadenado doce encuentros seguidos sin derrota: la última se remonta a octubre de 2016 frente a Montenegro.



La "Dinamita roja", encuadrada en el mismo grupo del Mundial que Perú, ha superado las dudas iniciales sobre el proyecto del noruego Åge Hareide y, de la mano de Eriksen, ha construido un equipo sólido, fuerte y con dosis de talento.



Contra Panamá y sobre un césped muy pesado, Dinamarca no hizo un buen partido, aunque debió haber ganado con más holgura, ya que jugo más de veinte minutos con un hombre más.



Alineaciones probables



Dinamarca: Rønnow; Stryger Larsen, Boilesen, Kjær, Durmisi; Jensen, Delaney, Eriksen; Braithwaite, Bendtner, Sisto.

Chile: Herrera; Isla, Roco, Maripán, Beausejour; Medel, Aránguiz, Vidal; Sánchez, Sagal, Castillo.

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Aalborg Stadion (Aalborg, Dinamarca).