Blatter critica las candidaturas conjuntas a la Copa del Mundo

El suizo Sepp Blatter, antiguo presidente de la FIFA, criticó este miércoles las candidaturas conjuntas de países para albergar la fase final de la Copa del Mundo y reiteró que el torneo debe organizarse en un sólo país. Blatter, de 82 años, cree que el máximo organismo del fútbol mundial "está interesado" en las fase finales de los Mundiales organizadas por varios países para aumentar así hasta 48 selecciones el número de participantes.

"Tener tres país juntos...los tres han demostrado que puede organizarlo por ellos solos, así que ¿por qué quieren hacerlo juntos?", dijo el suizo en referencia a la candidatura conjunta de Estados Unidos, México y Canadá para el Mundial de 2026. Blatter, que presidió la FIFA durante 17 años hasta que fue inhabilitado por corrupción en 2015, calificó de "pesadilla" la organización del Mundial de 2002 en Corea del Sur y Japón.



Hasta la fecha, la candidatura de Corea y Japón hace 16 años es la única que ha prosperado y que finalmente albergó una Copa del Mundo. Según Blatter, las propuestas de Libia y Túnez para el torneo de 2010, y las de España y Portugal y Bélgica y Holanda para la cita de 2018 fueron rechazas por la decisión de la FIFA de no considerar "organizaciones conjuntas".



Sepp Blatter fue sancionado por ocho años -se redujeron posteriormente a seis- después de salir a la luz un pago de 1,3 millones de libras al antiguo presidente de la UEFA, Michel Platini. Preguntado por la cadena británica BBC sobre si tenía esperanzas de limpiar su nombre, el suizo dijo que: "Sí, sin ninguna duda".



"Lo que hice, o, mejor dicho, o que hicimos, fue pagarle a alguien un suelo que le habíamos prometido. Todo está en los libros de contabilidad de la FIFA", explicó. "¿No es moral pagarle un suelo a alguien? Todo lo contrario. Y no me voy a poner delante de un juez", añadió el directivo, que dejó que no tiene intención de regresar al máximo organismo internacional si finalmente le rescinden la sanción.



Además, Blatter criticó la decisión de crear la nueva Liga de Naciones de la UEFA y afirmó que con este torneo "los ricos se harán más ricos, y aquellos que tienen menos seguirán siendo pobres". "Esta no es la idea que teníamos con los programas de desarrollo puestos en práctica hace 30 o 40 años. No es correcto. Esta no es mi filosofía del fútbol y, desde luego, tampoco es la filosofía de fútbol de alguien que quiere el bien de este deporte", subrayó Blatter.