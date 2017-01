Así llegan las selecciones que jugarán los cuartos de la Copa Africana

0







Este sábado y el próximo domingo se desarrollarán los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, que tendrá a Camerún, Burkina Faso, Senegal, Túnez, Ghana, Marruecos, República Democrática del Congo y Egipto, ocho selecciones que lucharán por avanzar a las semifinales del torneo.

Los cuatro clasificados a la penúltima ronda de la Copa saldrán de los enfrentamientos entre Burkina Faso vs. Túnez, Senegal vs. Camerún, Congo vs. Ghana y Egipto vs. Marruecos. Cada uno con diferentes registros que hacen desequilibrar la balanza de los duelos.

Siendo así, a continuación se detalla la actualidad de los equipos que están a 90 minutos de distinguirse entre los cuatro mejores de África.

Los que llegan como favoritos

Camerún

Los ‘leones indomables’, que se encontrarán con Senegal, hicieron lo mínimo para pasar: vencieron con dificultades (2-1) a la débil Guinea Bissau y firmaron sendos empates con Gabón (0-0) y la propia Burkina (1-1).

Es un equipo en formación, que se ha mostrado sólido en la fase de grupos pero que no ha llegado aún al nivel que se espera de uno de las selecciones más potentes del continente, con cuatro títulos continentales en su haber.

Egipto

‘Los faraones’, frente a Marruecos, confían en velocidad y la experiencia del atacante de la Roma, Mohamad Salah que parece recuperado de su lesión, y del talento que aportan en el centro del campo Mohamad el Eneny (Arsenal) y el joven Ramadán Sobhi (Stoke City), una de las promesas que más ha brillado hasta ahora.

Ghana

Las ‘estrellas negras’, por su parte, se han mostrado como un equipo sólido, con un poderoso Thomas (Atlético Madrid) en el centro del campo y mucha dinamita arriba -aunque de momento mojada-, con los hermanos Jordan (Aston Villa) y André Ayew (West Ham) y la veteranía de un clásico africano como es Asamoah Gyan (Al Ahli).

Aún así, ha sido el balance defensivo lo que le dio a los de un discutido Avram Grant el pase a los cuartos de final: un solo gol en contra, el de la derrota frente a Egipto.

Los que dieron la sorpresa

Burkina Faso

Afronta el partido contra Túnez con solo un triunfo en su haber -frente a la debutante Guinea Bissau- y dos empates que le sirvieron para eliminar a la anfitriona y adelantar a una Camerún en construcción. Préjuce Nakoulma (Kayserispor) y Bertrand Traoré (Ayax) lideran el ataque de un equipo consistente y versátil que presentará dura batalla en un encuentro sin claro favorito.

República del Congo

Los congoleños han mostrado un enorme potencial en ataque -seis goles, tres de ellos del máximo goleador del torneo y una de las sensaciones del mismo Junior Kabananga (FC Astana)- y ciertas dudas en defensa.

Los que buscan recomponer su historia



Túnez

Llega al duelo con Burkina Faso como uno de los equipos más goleadores del torneo -seis tantos- y como una de las sorpresas al haber dejado en el camino a sus vecinos argelinos. La escuadra que dirige Henryk Kasperczak no ha brillado, sin embargo, hasta el momento: comenzó con una merecida derrota frente a la Senegal de Sadio Mané (Liverpool) y simplemente aprovechó la fragilidad defensiva para vencer a Argelia.

Frente a Zimbabue volvió a dar muestras de su inconsistencia en la retaguardia: el central del Valencia Ayman Abdelnour mezcla luces con demasiadas sombras y la lesión de su guardameta titular, Aymen Mathlouthi (Etoile de Sahel), le dejó muy debilitado.

Pero también de su efectividad de cara al marco rival, asido a un Wahbi Khazri que parece haber recuperado el nivel que tenía cuando lo fichó el Sunderland y al momento dulce que vive Yusef Msakni (Lehwiya), que ha hecho despertar incluso el interés del Olimpique de Marsella.

Marruecos

Además de la experiencia de Renard, las esperanzas de Marruecos de superar a Egipto y avanzar hacia un título que se le resiste desde 1976 pasan por la armada de la Liga: Munir, portero del Numancia, ha encajado solo dos goles; Faysal Fajr (Deportivo) se ha hecho con las riendas en el centro del campo. Y Youssef En-Nesyri (Málaga) ha demostrado porqué es una de las promesas más interesantes del norte de África.

Senegal

Los senegaleses se enfrentarán a Camerún y están a la espera de que repita las dos grandes intervenciones del inicio del torneo y lidere a su equipo hasta su segunda final -la primera la perdió precisamente con Camerún en 2002 en una dramática tanda de penaltis.

La presencia de Sadio Mané da una pequeña ventaja a los 'leones de Teranga' sobre los 'leones indomables'. El delantero de Liverpool marcó en los dos primeros partidos, en los que los de Aliou Cisse se garantizaron el pase con sendos 2-0 sobre Túnez y Argelia, y vio el tercero desde la grada por precaución debido a unas molestias.

Redacción Futbolred

Con información de EFE