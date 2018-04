Armani lo dejó claro: ‘Tengo el sueño de ser llamado' por Argentina

Franco Armani ha sido claro respecto de la posibilidad de jugar para una selección nacional: “Sueño con ser llamado a la Selección”, comentó desde Buenos Aires.

Respecto de la posibilidad de estar en la lista de Pékerman para la Selección Colombia, explicó que se tramita la nacionalidad pero nunca nadie lo contactó del cuerpo técnico del equipo tricolor.



“Se empezó la gestión más que nada porque mi señora es colombiana y mi interés es, el día de mañana, volver a vivir a Colombia. Por eso inicié el trámite, que no ha salido. No he tenido comunicación con nadie de la Selección”, le dijo al programa 90 minutos de fútbol de FOX.



“Lo mío es día día, pensar en River, si uno hace las cosas bien acá, las posibilidades llegan. Estando en Argentina es más fácil estar en la selección de acá”, añadió el portero, quien siempre ha sido claro en su intención de jugar para su país.



“Nos saludamos con Jorge (Sampaoli), nos conocemos y tenemos buena relación. Hay que separar las cosas, tener tranquilidad y tener paciencia”, añadió.



“Las posibilidades están más cerca en Argentina, hay que esperar a ver si llegan las oportunidades”, explicó. ¿Alguna duda de que no será parte de la Selección Colombia?