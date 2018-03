La Argentina de Messi mide en Manchester el cambio generacional de Italia

La Argentina de Messi, Higuaín, Di María, Banega, Lautaro Martínez y compañía mide el viernes en Manchester el cambio generacional y el estado de ánimo de toda una tetracampeona del mundo como es Italia, obligada a reinventarse tras quedarse fuera del Mundial de Rusia 2018.

El equipo de Jorge Sampaoli, que el próximo martes visita a España en el Wanda Metropolitano de Madrid, se mide en la casa del Manchester City con Italia, en el que es el primer partido tras la sorpresiva y dolorosa eliminación de los transalpinos en la repesca para la Copa del Mundo ante Suecia.



Poco tocó la convocatoria el seleccionador argentino con respecto a las últimas llamadas, y entre las principales novedades se encuentran los delanteros Lautaro Martínez, de Racing, uno de los futbolistas más destacados de la liga argentina y pieza codiciada en el mercado -suenan Inter, Atlético, Borussia Dortmund-, y Gonzalo Higuaín, del Juventus, quien vuelve a una lista después de nueve meses.



También regresan tres futbolistas que militan actualmente en Inglaterra: los defensa Ramiro Funes Mori (Everton) y Marcos Rojo (Manchester United) y el veterano guardameta Willy Caballero (Chelsea), que a sus 36 años podría hacer el ansiado debut con la casaca albiceleste.



La base de la convocatoria será la que viaje en verano a Rusia, y futbolistas como 'Chiquito' Romero, Guzmán, Mercado, Acuña, Otamendi, Biglia, Mascherano, Salvio -lesionado ahora- Banega, Di María, Messi y Agüero -también lesionado y no jugará contra Italia- parecen tener billete reservado para la cita mundialista. Todo lo contrario en Italia, que se quedó fuera de una Copa del Mundo por primera vez desde 1958 y vive una de las épocas más convulsas de su historia futbolística.



Poco después de la eliminación a manos de Suecia, el seleccionador Gianpiero Ventura fue destituido -no dimitió y esperó a que lo echaran- y la Federación Italiana (FIGC) lo reemplazó temporalmente con el técnico de la sub-21, Luigi Di Biagio.



La primera lista de Di Biagio cuenta con muchos futbolistas jóvenes y prometedores como Patrick Cutrone (Milán), Federico Chiesa (Fiorentina), Gianluigi Donnarumma (Milán), Daniele Rugani (Juventus), Bryan Cristante (Atalanta) y Lorenzo Pellegrini (Roma), y varios veteranos de nivel, entre los que sobresale el nombre de Gianluigi Buffon, el sempiterno guardameta del Juventus, que anunció su retirada de la selección y podría disputar sus últimos dos partidos con la 'Azzurra'.



Italia, que se enfrenta el próximo martes a Inglaterra en el mítico estadio de Wembley, perdió por lesión al defensa Giorgio Chiellini y llamó a Angela Ogbonna, que milita actualmente en el West Ham, en una lista en la que no están ni Andrea Barzagli (Juventus) y Daniele De Rossi (roma), quienes dejaron el combinado nacional tras el fracaso en noviembre.



El encuentro, a priori uno de los más destacados del carrusel de amistosos de este viernes, congregará a miles de aficionados italianos y argentinos en el Etihad Stadium de Manchester, que presentará una entrada más propia de la Premier League que de un duelo no oficial.



Argentina e Italia, dos veces campeón del mundo el primero y cuatro el segundo, se miden en un encuentro con intereses diferentes: la 'Albiceleste' busca seguir con sus preparación antes de la cita mundialista y la 'Azzurra' comenzar con el pie derecho un nuevo proyecto y olvidar, de paso, el fracaso en la fase de clasificación a Rusia 2018.



Alineaciones probables



Argentina: Caballero o Romero; Mercado, Fazio, Otamendi, Tagliafico; Paredes, Biglia; Lanzini, Di María, Messi; e Higuaín.

Italia: Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Jorginho, Verratti, Parolo o Pellegrini; Candreva, Insigne e Immobile.

Árbitro: Martin Atkinson (ENG).

Estadio: Etihad Stadium (Manchester)

Hora: 2:45 p.m.