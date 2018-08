Argentina preguntó por Guardiola para que dirigiera la selección

La selección Argentina no deja de dar noticias y este martes el presidente de la Federación dio de qué hablar con sus declaraciones sobre el futuro entrenador de la Albiceleste, que según sus palabras, hasta diciembre se hará el anuncio.



"Preguntamos por Guardiola pero era muy difícil. Para diciembre tendremos al DT que conduzca al nuevo proyecto de las selecciones. Vale la pena tomarse el tiempo necesario. Si pensamos seriamente en la refundación de la selección, tenemos que arrancar de cero. Y esto nos va a llevar un tiempo, no podemos enfocarnos sólo en ganar la Copa América", afirmó Tapia en una entrevista del programa ‘Líbero’ del canal ‘TyC Sports’.



Los nombres que se barajan son, entre otros, Mauricio Pochettino, Diego Simeone y Marcelo Gallardo; sin embargo ningún acercamiento oficial se ha hecho por parte de las directivas argentinas.



"Hay muchos técnicos que pueden dirigir la selección, no hay que agotarlo en uno solo. Me gusta Pochettino, pero también Simeone y Gallardo son buenos técnicos. No queremos que sea una urgencia, porque las urgencias terminan mal", sostuvo el mandatorio de la AFA.

Sobre el posible descanso que Lionel Messi se tome en las próximas convocatorias del seleccionado, Tapia sostuvo que: “se cometió un error en decir que era la selección de Messi, es un ser humano. Creo que es un error tirarle toda la responsabilidad a él; puede sacar la diferencia, pero es uno más. El fútbol es un juego de equipo. No hay un jugador solo que gane el Mundial. Si seguimos pensamos de esa manera, estamos mal".



Con información de Canchallena.com

LA NACIÓN

GDA