Arde Chile: así reaccionan los jugadores luego de quedarse sin Mundial

Chile se quedó por fuera del Mundial de Rusia-2018 y en el país se hizo pública la supuesta división interna de la Selección.

La primera en pronunciarse fue la esposa de Claudio Bravo, quien publicó un mensaje de apoyo a su esposo y también señaló la indisciplina de algunos futbolistas de la selección Chilena.

A esta información salió al paso Gary Medel, uno de los referentes de la zona defensiva y quien completó más de diez años con la camiseta de los ‘australes’.

"Yo nunca he visto a un compañero borracho ni entrenar borracho. Yo no lo he visto. Todos los que han estado en la selección lo han hecho de buena forma y se han roto el culo", afirmó ‘El Pitbull’.

Otro de los jugadores que reaccionó a la eliminación de Chile fue Arturo Vidal, quien no pudo jugar en el partido contra Brasil por suspensión.

El volante del Bayern Múnich compartió un mensaje en sus redes sociales en el que recalca su continuidad con la selección siempre que sea convocado, poniendo fin a las especulaciones sobre su salida de la Roja.

Un guerrero puede llorar, sentir temor y hasta decepcionarse, pero jamás se rinde ni abandona hasta la muerte!!!!💪🏼💪🏼💪🏼👊🏼👊🏼🇨🇱 Una publicación compartida de Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 10:48 PDT

