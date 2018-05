Árbitros podrán expulsar jugadores en Mundial con ayuda del VAR

Los árbitros que irán al Mundial podrán expulsar a un jugador implicado en un incidente sin balón con la ayuda del sistema de videoarbitraje (VAR), dijo la IFAB, el organismo a cargo de elaborar las normas en el fútbol.

"Si hay algo alejado de la acción que no fue visto y luego llama la atención del VAR (...) puede ser informado al árbitro y él puede expulsar al jugador, incluso terminando el partido", dijo el director técnico del IFAB, David Elleray, al diario The Times.



"No anticipamos que esto ocurrirá muy a menudo (...) esto solo sería para faltas graves que impliquen una tarjeta roja", agregó.



El sistema VAR se usará por primera vez en una Copa del Mundo en el torneo que se disputará entre el 14 de junio y el 15 de julio en Rusia.