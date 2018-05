A 25 días: Passarella, el capitán más joven en alzar la Copa del Mundo

Veinticinco años y un mes exactos tenía Daniel Alberto Passarella cuando levantó la Copa del Mundo como capitán de la selección Argentina.

Fue la primera de las dos que ostenta hasta hoy. Aquel 25 de junio de 1978 en el estadio Monumental de Buenos Aires, tras una final que se definió en el alargue a favor de la Albiceleste por 3-1 frente a una Holanda que ya no tenía a Johan Cruyff, Passarella se convirtió en el capitán más joven en ser campeón del mundo, una distinción que aún mantiene.



"Cuando te dan la Copa no tienes sensaciones, es como un orgasmo permanente. Vulgarmente digo esto, pero es la realidad. Es algo que tienes que vivir para poder explicarlo", dijo Passarella a la FIFA al cumplirse 30 años de la conquista argentina.



De tal magnitud sería lo que sintió Passarella, que ese mismo 25 de junio nació una leyenda: que no quería soltar la Copa del Mundo ni la dejaba tocar de nadie, ni siquiera de sus propios compañeros.



En la selección Argentina, Passarella jugó con el número 19 porque bajo la dirección de César Menotti la numeración se hacía por orden alfabético, excepto para el 10, que en el Mundial de 1978 fue de Mario Kempes y en el de 1982, de Diego Maradona.



Para la edición de México'86, Argentina tuvo a Carlos Bilardo como seleccionador y 'el Narigón' le dio la cinta de capitán a Maradona, lo que causó un cismo en el equipo y que luego se agravó con otro mito: la enfermedad que privó a Passarella de jugar su tercer mundial. Un virus intestinal lo envió a un hospital durante ocho días y luego tuvo que ver por televisión a Argentina proclamarse nuevamente campeón del mundo.



"Tenía un banquito pequeño en la habitación donde estábamos concentrados. Por las noches me lo llevaba a la cancha de entrenamiento, me sentaba solo y permanecía llorando durante horas", confesó.



Caracterizado como un defensa central zurdo, de técnica depurada, gran salto y estupendo cabeceo, Daniel Passarella jugó 12 partidos mundialistas entre Argentina'78 y España'82, con saldo de 7 victorias, 1 empate, 4 derrotas y 3 goles anotados.



La FIFA le dio la medalla como ganador de México'86, pero Passarella nunca se sintió así. "Yo solo me siento campeón cuando estoy en la cancha", diría después.