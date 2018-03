'Tengo dos grandes retos: uno en mi club y otro en la Selección': Mina

Yerry Mina volvió a tener minutos tras su paso por Barcelona, aunque no venía con ritmo, el defensa tuvo buenas actuaciones con la Selección Colombia. Además, para Ernesto Valverde, DT del conjunto azulgrana, es bueno verlo con juego en la Tricolor.

"Me alegra jugar de nuevo, lastimosamente (Óscar) Murillo tuvo una pequeña lesión y oraremos por él, pero vamos a seguir trabajando, vamos a seguir, sabíamos que iba a ser una selección complicada, tuvimos el balón pero no entró la pelota", dijo el zaguero.



La principal idea de juego de Colombia en el partido fue la tenencia, pues Mina definió el juego en esas palabras, "estuvimos en el control del balón los 90 minutos, hicimos un buen partido".



Finalmente, el defensa de Barcelona comentó que "es un inicio hasta ahora" y que tiene retos importantes, tanto con el conjunto español, como con la Tricolor.



"He venido trabajando constantemente porque tengo dos grandes retos, uno en mi club y otro en la Selección, entonces siempre quiero estar y siempre quiero hacer cosas buenas en el juego", finalizó Mina.