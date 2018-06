Yerry Mina, en la lista de los jugadores Sub-23 a seguir en el Mundial

Yerry Mina, según 'Daily Mail' de Inglaterra, es uno de los jugadores en la lista de Sub-23 que se deben seguir en el Mundial de Rusia, por sus buenas actuaciones. El defensa estará con la Selección Colombia y, seguramente, estará de titular en la zaga defensiva.

"Él tendrá sus manos llenas con Robert Lewandowski y Sadio Mané, deberá mostrar que puede marcarlos y quizás pueda manejar la presión del Barcelona", se comentó en el medio británico.



Por ahora, el zaguero Tricolor no tiene nada definido en Barcelona, equipo en el que llegó a inicio de año, pero no se ha logrado adaptar al 100%. Sin embargo, su tío y representante, había afirmado días atrás que, "acabó de llegar y no se puede pensar en salir". Algo que reconforta el siguiente semestre de Mina.



"El gigante defensa es del Barcelona después de mudarse de Palmeiras en enero, recibió gran ovación en su llegada. Es extremadamente fuerte. El jugador de 23 años es un centro de un tremendo potencial", dice el diario.