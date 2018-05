Barrios sólo piensa en Colombia: ‘lo personal queda en segundo plano’

“Estoy pensando en lo que será Rusia, con mucho entusiasmo, mucha, ilusión, dejando todo en cada entrenamiento. Estamos adaptándonos al cambio de horario y preparándonos de la mejor manera”, dijo Wilmar Barrios, quien sólo tiene cabeza para su primer Mundial.

Le hablan del Tottenham, de ofertas desde España, de interés de aquí y allá en sus servicios. “Creo que lo importante es pensar en nosotros como grupo, en lo que se pueda hacer en Rusia. Lo personal queda en segundo plano. Aquí pensamos en lo que podemos aportar, para eso nos preparamos, es el objetivo que tenemos en frente y esperamos llegar de la mejor manera”, responde.



Se decía en Argentina que no estaba dando lo que tocaba por esa prioridad de la Selección Colombia, que físicamente tenía problemas, que… “Me siento muy bien, he venido trabajando día a día y más allá de lo que se diga, de que se me cuestionó en algún momento en Argentina, no quise salir a hablar para no armar polémica y simplemente me lo guardé para mí, junto al cuerpo técnico y los jugadores. No le presté atención. Sé lo que sentí y ya mi cabeza está en esta oportunidad que se me está dando, disfrutando el día a día”.



La única distracción que se permite, como le dijo al canal Win Sports, es su primera hija, Antonella: “Contento de tener mi primera niña, nació y me tocó venir pero son sacrificios que hacemos por estar en una competición como esta”.



Ahora Barrios valora especialmente los amistosos en el camino a Rusia: “Entramos sabiendo que son partidos importantes para la preparación, rivales que uno se puede encontrar en el Mundial, hay que jugarlo de la mejor manera. Saber que es de preparación pero hay que poner intensidad y practicar lo que se está trabajando y lo que el cuerpo técnico espera del equipo en el Mundial”.



Ha aprendido a aprovechar la experiencia de los que ya saben lo que les espera en la Copa Mundo: “Ha sido muy importante. Trato de aprender de ellos, de toda su experiencia de jugar en el fútbol europeo, y uno va ahí, aprovechando todo lo que conocen para cuando le llegue a uno su momento. Nos hablan mucho de lo que ellos ya vivieron en el Mundial pasado y de lo que nos espera, Dios mediante, en este momento”.