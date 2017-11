'Voy a demostrar porqué me han llamado a la Selección': J. Lerma

0







“El tiempo de Dios es perfecto, tengo que aprovechar esto al máximo y ser feliz”, esas fueron las primeras palabras de Jefferson Lerma en charla con FUTBOLRED al enterarse de que su nombre estaba en la lista de 25 jugadores para los amistosos que tendrá la Selección Colombia frente a China y Corea del Sur los próximos 10 y 14 de noviembre, respectivamente.

El volante del Levante está haciendo una campaña más que brillante en el conjunto español: ha disputado 586 minutos por Liga y ha recibido 4 amarillas, además en varios cotejos hasta ha utilizado la cinta de capitán.

Jefferson Andrés se muestra más que satisfecho por su llamado a la Selección, su objetivo es quedarse a partir de ahora y para eso le apostará a sus cualidades con el balón.

“Hace una semana más o menos me enteré, me dijeron que estaba seleccionado en la lista final, me enviaron los pasajes con el gerente de la Selección. Estoy muy contento con esta oportunidad que me da Dios y la vida, sé que tengo que aprovecharla al máximo. Tengo las expectativas muy altas y es estar en el Mundial, esperar ahora que voy allá y demostrar porqué me han llamado y hacer lo que sé hacer: que es jugar bien al fútbol”, dijo.

Su felicidad y regocijo por este llamado se hizo sentir en su voz. Ya hace unos meses esa posibilidad de cierta forma se cayó por una lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda. No obstante, la vida le dio otra oportunidad que no la piensa dejar pasar.

“La verdad, contento no, estoy feliz, por esta gran oportunidad que me ha ofrecido Dios y que no se dan todos los días. Lastimosamente anteriormente fue la lesión y no tuve la oportunidad de saber si iba a ser convocado en la Eliminatoria, pero el tiempo de Dios es perfecto, eso ya es pasado, ahora tengo que disfrutar este gran momento”, complementó.

Lerma Solís fue más que claro al decir lo que tiene para darle a la Selección conducida por José Pékerman. “Le puedo aportar mucho, ¿qué tengo que hacer? Lo que sé hacer muy bien que es la defensa, jugando buen fútbol; me siento capacitado para hacer esto”.

Y sobre si ha tenido la oportunidad de hablar con el DT argentino dijo que “no”, pero que ya llegará el momento. Por otro lado, también habló de la competencia que tendrá con Abel Aguilar, Carlos Sánchez y Wilmar Barrios, solo por mencionar a unos en su posición.

“La competencia siempre va existir donde esté, pero creo que será una competencia sana, tienes que trabajar para ganarte tu puesto. Me conozco con Wilmar Barrios y hablamos en algunas ocasiones y también con Yerry Mina”, agregó el exjugador del Deportes Tolima.

El centrocampista de primera línea también tuvo palabras sobre el grupo que se encontrará en tierras asiáticas. Habló de unión y familia.

“Por lo que se ve afuera y lo que me han dicho son como una familia, muy unidos y por algo han conseguido todo esto, han llegado donde están, hay que aportar eso, antes que ser futbolistas hay que ser personas y apoyarnos unos a los otros”. Sostuvo.

El deportista, de 23 años, se hizo una promesa así mismo, la de llegar a la Selección antes de los 24 y ya puede decir que ese objetivo está más que cumplido. Después será la de afianzarse y buscar ese lugar al Mundial de Rusia-2018.

“El tiempo de Dios es perfecto, él sabrá porque no había llegado antes, ahora me llamaron y tengo que aprovechar al máximo y ser feliz. Esas son las exceptivas, ir a Rusia, cada partido que juego es pensando en el Mundial porque quiero estar, me hice una promesa que antes de los 24 años debería llegar a la Selección y ha llegado pronto”.

Por último habló de los rivales: China y Corea. Dijo que “sé muy poco, pero el fútbol asiático es muy rápido, debemos hacer lo que sabemos, que es jugar el buen fútbol, nuestro fútbol y no cambiar nada”.

