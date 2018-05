¿Qué le espera a Colombia hasta el debut en Rusia? Aquí, el itinerario

El director técnico de Colombia, José Pékerman, está pensando hace años en la participación de Colombia en el Mundial de Rusia 2018 y ha planeado minuciosamente cada detalle.

Después de entregar la preselección de 35 jugadores para el certamen, tendrá hasta el 4 de junio para depurar la lista y elegir a 23, entre ellos tres arqueros, que son obligatorios, y 20 jugadores de campo.



La buena noticia para al menos 12 de ellos, que no llegarán a Rusia, es que participarán en la concentración nacional, que se cumplirá en Bogotá desde el 21 de mayo. En la medida en que sus compromisos se los permitan, los jugadores irán llegando a la sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para presentar sus exámenes médicos y tener un primer contacto con el cuerpo técnico.



El único encuentro que tendrán con el público será el 25 de mayo, cuando se celebre el partido de despedida del equipo en el estadio El Campín. El mecanismo de entrega de boletas aún no está decidido, pero se espera que pronto se conozca.



El mismo formato que se usó antes de la cita de Brasil 2014, con un concierto previo y un partido de exhibición entre todos los convocados, se repetirá esta vez. ¿Cábala? El cuerpo técnico de Colombia es argentino, cabe recordar…



Al día siguiente del juego de despedida, el equipo partirá hacia Italia, donde se concentrará en la sede del AC Milán. Es posible que para ese desplazamiento el grupo de 35 ya se haya reducido y esté más cerca de los 23 viajeros finales a Rusia. En dicho escenario se planificarán los partidos, con equipos juveniles que ya han sido contactados. Será exactamente la misma mecánica que se usó en Argentina, en los días previos al desplazamiento del equipo hacia Brasil.



El único amistoso programado hasta el momento es el que se acordó en marzo pasado con la Selección de Egipto, de Mohamed Salah, en la ciudad de Bergamo, ubicada a 60 kilómetros de Milán. El grupo podría ir y volver el mismo día, pues se trata de un desplazamiento corto.



Aunque no se ha confirmado el día de la llegada a Rusia, se espera que sea al menos una semana antes del debut, hacia el 10 de junio. La selección confirmó desde el año pasado que su sitio de concentración será el Ski Resort de Kazán y que usará el Suiyaga Stadium para las prácticas de fútbol.



El debut mundialista será en Saransk, a 300 kilómetros de Kazán, el 19 de junio, frente a Japón. Para el segundo duelo, contra Polonia el 24 de junio, no habrá que hacer desplazamientos, pues el encuentro se disputará en el Kazán Arena.



El cierre de la primera ronda será el 28 de junio, en Samara (a 361 kilómetros de Kazán), contra la selección de Senegal. A partir de ese momento comenzará, ojalá, una nueva planificación de viajes para la Selección Colombia, dependiendo de su ubicación en el grupo H.



Con información de FCF y El Tiempo