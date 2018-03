Sin Sánchez, Chará y Barrios, Colombia tuvo su tercera práctica

Colombia realizó su tercera práctica en Francia previo al partido con ese país. Carlos Sánchez estuvo ausente en la práctica, además de Wilmar Barrios y Yimmi Chará, quienes llegaron este martes a París para unirse con sus compañeros.

En este entrenamiento, José Néstor Pékerman realizó trabajos con cada zona del campo. El partido contra la selección francesa será el viernes a las 3:00 p.m. La 'Roca' no estuvo presente debido a un golpe que sufrió este lunes, que no es grave, pero que el técnico argentino quiso cuidar y darle descanso.



Por otro lado, Wilmar Barrios y Yimmi Chará llegaron hasta este martes porque estuvieron presentes en los compromisos que jugaron sus equipos el fin de semana. Barrios estuvo en el empate 1-1 contra Tucumán, mientras que Chará marcó gol en la victoria 2-0 de Junior sobre Millonarios en la liga local.



Además, Juan Guillermo Cuadrado está en Francia con sus compañeros de Selección, si bien no fue citado y tampoco puede jugar, fue a acompañar el proceso de la Tricolor en Francia.