‘Sueño con que Falcao esté en el Mundial y yo esté a su lado’: Borja

Miguel Ángel Borja es energía pura. Su voz contagia alegría y sus palabras confirman que el buen momento que vive no es sólo deportivo: ¡la suerte por fin le sonríe!

Después de un aterrizaje forzoso en Palmeiras, a donde llegó después de haber sido elegido mejor futbolista de América y con el prestigio de ser campeón de Copa Libertadores (Nacional, 2016), superó con paciencia un proceso de adaptación complejo y hoy por fin mira de frente a sus críticos, a quienes responde con celebraciones.



Este fin de semana, el orgullo de Tierralta (Córdoba) se reportó con gol y pasegol en el triunfo 3-0 sobre Bahía por la Liga de Brasil. Su marca personal en el 2018 está en 14 goles en 22 encuentros, que justifican la inversión y la expectativa que generó su contratación. El sol ha vuelto a salir para él.



¿Cómo vive este buen momento futbolístico?



Muy feliz y agradecido con Dios por esta bendición de estar futbolísticamente bien. Pienso que esto es un propósito de él. Estoy seguro que todo terminará muy bien.



¿Cómo logró llegar a este promedio tan alto?



Este año fue diferente. El año pasado no hice pretemporada con el equipo y este sí; me adapté al fútbol brasileño, que es distinto a todo, y además mi familia también se acomodó mejor. Eso me tiene más tranquilo y agradecido con los directivos, los compañeros y el cuerpo técnico.



Al menos con e portugués se ve mucho más suelto…

Como soy costeño me cuesta un poquito el portugués, pero mi familia va mejor. Mi hijo ‘fala muito’, sabe más que yo porque va a la escuela.



¿Y en su día a día, qué cambió para que volviera a ser el Borja que conocemos?

Sólo trabajar con mucha dedicación, tranquilidad, humildad para ver los momentos buenos. Y saber escuchar. Muchas veces los seres humanos creemos que nos las sabemos todas y muchas veces no damos razones a otros, pero uno aprende a escuchar a los que saben, los que lo llaman a uno para ayudarle a mejorar y eso es muy importante.



¿Pudo ser eso, aprender a escuchar, lo que faltó cuando llegó a Palmeiras como el mejor de América?

No es eso. Pienso que era cosa más de los hinchas, que decían ‘llegó el que nos va a resolver los problemas’, pero yo necesito de los otros diez, de los que saben con la pelota. Muchas veces hay personas que no entienden que uno como delantero quiere eso, yo en Nacional necesitaba de Macnelly, de Guerra, de todos lo que pudieran asistirme para marcar. Y el profe Reinaldo en Nacional desde el primer partido me demostró lo que confiaba en mí, me dejó desde el primer día los 90 minutos y yo le pude responder al final. Uno ve eso y acá cuando llegué no encontré ese respaldo, pero hoy es muy diferente, tengo el respaldo de todos.



¿Quién le negó ese respaldo al llegar a Palmeiras?

Es que cuando llega un delantero, y más extranjero, le cuesta a uno y a los compañeros. Ellos venían de ser campeones del brasileirao con Gabriel Jesus, que se movía por todo el frente, y yo soy un 9 muy 9. Y eso cuesta. El técnico (Cuca) fue campeón, podía hacer cambios, buscar la opción de ponerme, pero yo lo respeté, él venía de ganar. Y eso fue lo que pasó el año pasado.



¿Hoy cómo es su relación con el técnico Roger Machado?

Desde que llegó me apoyó y estuvo siempre ahí, me dio la confianza que necesitaba y más por cómo llegué acá. Me costó, pero esa confianza que me dio fue muy fundamental, sé lo que él quiere y eso es muy importante, se lo agradezco mucho.



¿Qué es lo que él quiere?

Moverme mucho para buscar espacios libres, que cuando tiren centros me pueda adelantar al defensa, esos detalles que ellos conocen y a uno le sirve para aprovechar sus condiciones.



¿Hoy quiénes son sus socios?

Tengo a Guerra, a Dudú, jugadores que saben encontrar la pelota y buscar los espacios para los delanteros.



Después de que decían que usted era muy costoso y poco rendidor, ¿qué se dice de usted en Brasil?

Se hablaba mucho en la prensa, pero el momento en que vine ameritaba. Yo también puse de mi parte para venir, antes de venir hubo una propuesta de ir a China por el doble y no la tomé, vine porque me gustan los retos, porque quiero superarme.



¿Qué aprendió?

Que hay que tener paciencia, tranquilidad en la adversidad y mucha fe en Dios, sé que él hace un propósito conmigo acá en Brasil, como lo hizo en Colombia. Aquí seremos goleadores.





El llamado a la Selección Colombia



Uno de esos actos divinos debe ser ver su nombre entre los 35 de Colombia…

Fue algo especial, mi familia está siempre muy atenta y un hermano me mandó la foto de la lista y me sentí feliz, contento. Hay una responsabilidad para seguir trabajando y llegar bien si me toca. Ojalá el profe tome la decisión de llevarme, que Dios me dé la bendición de terminar bien la temporada acá y llegar mejor a la Selección.



Pero usted se lo esperaba ¿no?

Yo siempre tengo la fe de estar, pero eso aumenta a medida que uno hace las cosas bien en su club. Si me iba bien acá, sabía que iba tomando forma ese sueño que yo tenía.



¿Le sorprendió algún nombre?

No porque los conozco a todos los 35, sé de sus condiciones y sé que hay muchos que por ser tan reducida la lista no están, porque tienen mucha calidad.



¿Por ejemplo?

Hay muchos que pudieron estar, Avilés Hurtado, que es un jugador que estuvo con nosotros en la gira en Asia; Cantillo que juega muy bien en el Junior; David González que es un gran arquero. Merecen muchos una oportunidad. Acá igual, Dudú está muy bien pero no está en la lista de Brasil.



¿Qué tan dura se ve la competencia para estar entre los 23?

Es muy sana. Siempre que estuve, todos ellos trabajaron muy bien, he aprendido de ellos y su talento, es parte de estar en la lista del Mundial.



¿Usted, como todos los colombianos, espera el Mundial de Falcao?

Claro, soy hincha de la Selección antes que nada. Sueño con que Falcao esté en el Mundial y yo esté a su lado. Ojalá Dios nos dé esa bendición.



¿Qué le aportaría usted?

¿Qué le puedo aportar yo a Falcao, que se lo ha dado todo a Colombia? Eso sólo lo sabe el profe. Falcao nos ha dado mucho, alegrías y emociones. Lo que yo doy es sacrifico y amor por la camiseta.



¿Usted es más sustituto que acompañante de Falcao en ataque?

Sueño con jugar con Falcao al lado. Es un momento de mi carrera en el que espero que se pueda dar, pero si no, estoy para apoyarlo, para que nos dé muchas alegrías y que a la Selección le vaya siempre bien.



¿Cómo ve ese Grupo H en el Mundial?

Un grupo complicado, con selecciones muy rápidas, Japón lo es, los demás también son veloces ya hay que estar atentos.



Polonia y Senegal muy fuerte en juego aéreo. ¿Estamos cubiertos ahí?

Sí, estamos bien. Hay que trabajar para contrarrestar esas virtudes de los rivales.



Con Mina y.. a propósito, ¿habla con él de lo que vive en Barcelona?

Tenía mucha ilusión de estar en el Mundial como todos,.. Siempre hablamos de lo que sería estar. Ambos soñamos con vernos allá. Está muy motivado, no es fácil estar en ese equipo, es el primer colombiano que lo logra y está contento. Esperamos que le siga yendo bien, que pase bien el proceso de adaptación.



¿Hasta dónde llegará Colombia?

Tengo la fe de llegar a la final y usted como colombiana la debe tener también, Tenemos material para estar en los primeros puestos y soñar con traernos la Copa. Yo tengo fe de estar en Rusia, hay que trabajar porque es la única manera, con sacrificio y trabajo para llegar hasta allá.





