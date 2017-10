'Siempre tendré la ilusión de jugar un Mundial': Duván Zapata

0







Zapata sigue siendo un niño grande (de 1,90 metros), que habla con timidez y no puede ocultar la felicidad de volver a estar en una convocatoria.

“Estoy muy contento de estar aquí para conseguir el objetivo que es clasificar al Mundial. Espero seguir siendo parte de este gran grupo, ojalá todo nos salga bien”, dice.

El corpulento atacante entiende que su papel será secundario pero no por eso menos importante: “Si tengo la oportunidad de jugar pues haré todo lo que pueda por aprovecharla, que el equipo pueda ganar y sumar los tres puntos”, señala.

Paraguay, en su opinión, es “un rival muy complicado pero dependemos de nosotros y eso nos juega a favor. Hay que conseguir los tres puntos para ir más tranquilos a Perú. Ahora que estemos todos lo estudiaremos para ver sus falencias”, afirma.

Para Zapata el camino de regreso al equipo de Pékerman no fue sencillo: “Estoy contento porque en Europa he hecho las cosas bien. Sí tuve un inicio de temporada difícil en Nápoles pero ahora en mi nuevo club (Sampdoria) me siento muy cómodo y muy contento”.

