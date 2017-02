Si termina la era de 'Piscis' Restrepo, ¿quién podrá reemplazarlo?

0







Si algo hay que reconocerle a la Selección Colombia Sub-20 es que no sembró falsas expectativas: empezó y va a terminar el Suramericano con el mismo sello: falta total de sincronización en movimientos defensivos, absoluta inoperancia ofensiva y una falta de corazón y de carácter que da miedo.

La eliminación del Mundial de Corea termina siendo casi un ‘mal menor’ si se compara con la desazón de no ver alternativas para un recambio que a estas altura es necesario en la selección mayor. ¿Pensaron más en la vitrina internacional? Incómoda sensación esa.

Lo innegable, a fin de cuentas, es que después de este fracaso en el Suramericano, el desgaste de Carlos ‘Piscis’ Restrepo como responsable de los futbolistas juveniles no le da mucho margen para seguir en el cargo. ¿Qué hacer? Reemplazar al entrenador es siempre más fácil que acusar a los chicos, pero ¿es lo que conviene?

Primero, los candidatos. En Colombia hay varios técnicos que tienen un buen perfil en el fútbol base.

Fernando ‘Pecoso’ Castro ha sido por años uno de los hombres que mejor sabe llevar a los futbolistas jóvenes, a tal punto que de la mano de ellos llegó a ganar un título de Liga con el Deportivo Cali.

Otro buen candidato es Jaime De la Pava, un trabajador incansable que casi ha hecho milagros con los chicos de Cortuluá, a quienes ha logrado ubicar en prestigiosos clubes europeos.

Harold Rivera, hoy técnico del Bucaramanga, es otro conocedor del fútbol en sus primeras etapas, que además tiene la experiencia de la Sub 17 semifinalista en el Mundial de Nigeria 2009.

Alternativas hay. Pero ¿cambiar el entrenador es realmente la solución a la crisis del fútbol juvenil que se evidenció en Ecuador? ¿No sería mejor que un seleccionador nacional con plenos poderes en todas las categorías estuviera al mando y así los jugadores obedecieran a una sola filosofía durante todo su proceso de formación?

Esta última opción toma fuerza si se tiene en cuenta que uno de los grandes defectos de esta Colombia de ‘Piscis’ es que nunca hubo una idea clara de a qué jugaba: ni al contragolpe, ni al toque, ni al talento individual. No hubo manera de encontrarle un sello.

Y definir ese norte, de la mano, por ejemplo, de José Pékerman, puede funcionar. Y no es que sea estrictamente necesario verlo parado en la línea; muchas veces puede bastar con que el timonel de los jóvenes sea un hombre de su confianza, con permanente comunicación y con una estructura de trabajo que le entregue la última decisión al seleccionador nacional.

¿Es Pékerman ese líder? Probablemente no. Y preocupa pues evidentemente en estas nuevas generaciones no parece encontrar opciones. Él suele buscar en los clubes con picos de rendimiento que se acomoden a su estrategia y, por lo visto en Ecuador, su carpeta no tiene nombres nuevos.

La situación se resolverá cuando el equipo termine su participación en el Suramericano Sub 20, el sábado contra Brasil, y haya un informe del cuerpo técnico de ‘Piscis’ a la Federación Colombiana de Fútbol. Lo claro es que la máxima autoridad del fútbol debe tomar decisiones con responsabilidad.

