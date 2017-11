'Si no estuviera bien, no estaría acá, hay competencia':Carlos Sánchez

0







Actualizado hace 57 minutos

Colombia ultima detalles para este viernes enfrentarse con su similar de Corea del Sur en duelo amistoso. Bajo la conducción de José Pékerman los 25 jugadores convocados trabajan a la par. Uno de esos deportistas es Carlos Sánchez, habitual y más que fijo en el once inicialista del DT argentino.

“Estoy muy bien, me siento bien, contento de estar acá, una bonita oportunidad para prepararse para lo que viene”, dijo Sánchez a la prensa sobre su llamado a la ‘Tricolor’.

Sobre cómo ve a la Selección para los amistosos contra Corea y China, el volante de marca manifestó que hay grandes futbolistas en cada línea.

“Creo que estamos bien, tenemos jugadores de jerarquía, que a la hora de defender, de recuperar la pelota, sabemos hacerlo y a la hora de proponer y jugar, también lo tenemos; en ese sentido estamos muy bien”, agregó.

La ‘Roca’ este semestre no ha tenido la continuidad necesaria en la Fiorentina, realmente ha jugado poco en la Serie A este segundo semestre. Ante eso dijo:

“En el fútbol muchas veces uno se sorprende, hay cosas que uno no entiende. Este año no he tenido continuidad, es un nuevo proceso que empieza Fiorentina, con muchísimo cambios, de técnico y de jugadores, pero lo importante es que yo me sienta bien, estoy bien, esperando la oportunidad y cuando me toque, saber aprovecharla”, sostuvo.

Y agregó que si no estuviera en condiciones óptimas en lo físico y en su fútbol, Pékerman no lo hubiese tenido en cuenta para dichos cotejos en territorio asiático.

“Soy un jugador de Selección, me siento así. En los entrenamientos, en el trabajo invisible que la gente no se da cuenta, intento hacerlo al cien por cien y creo que si no estuviera bien, no estaría acá, porque hay mucha competencia, futbolistas que están jugando y en muy buen nivel, pero gracias a Dios se me da la oportunidad de estar acá, aprovechándola y dando el cien por ciento”, conluyó.

Redacción Futbolred