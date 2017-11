Seis ensayos para hacer contra China en el partido amistoso que falta

0







Las fallas contra Corea del Sur, por muy notorias que resulten, no pueden implicar que no se siga aprovechando la fecha Fifa para probar opciones. Se puede perder de nuevo y es normal porque de eso se trata jugar amistosos. Pero lo que no se puede hacer es dejar de intentar.

Aquí les proponemos algunas alternativas. ¡Haga su apuesta!

Redacción Futbolred