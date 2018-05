‘Trabajamos para estar enfocados en el Mundial’: Santiago Arias

Santiago Arias está en todas las cuentas, todas las listas de hombres fijos de Colombia para el debut mundialista contra Japón.

El título ligero que ganó con PSV y su elección como mejor jugador de la temporada los respaldan. “Gracias a Dios se dio la opción de salir campeón nuevamente, me da motivación extra para lo que viene. Pero ahora pensamos en Selección y en hacer un excelente Mundial”, afirma el jugador.



De la temporada con el club pasó la página, pero ahora viene el capítulo de la Selección, en la que él cree que existe competencia seria por el puesto de lateral derecho: “Está Lerma pero no sólo él, también están Mateus o Cuadrado, todos tenemos condiciones cuando el profe lo requiera. Sabemos que tenemos gran equipo y condiciones para enfrentar los partidos que viene”, aseguró.



Arias, a diferencia de todos ellos, llega a su segundo Mundial con una carta ganadora: “Desde el último Mundial gané más experiencia, defensiva y ofensivamente, que es de donde parte todo mi trabajo”.



El antioqueño, uno de los primeros en unirse a la concentración en Bogotá, contó que en el grupo “el ambiente es increíble, siempre una familia, tenemos eso en este grupo, somos unidos” y no negó el supuesto interés de Juventus en sus servicios: “Hay que esperar , lo importante es enfocarse en la Selección y lo que venga después se hablará en su momento”.