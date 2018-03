Pékerman despejó dudas en Londres: Colombia empató 0-0 con Australia

La Selección Colombia empató este martes 0-0 con Australia, en su segundo partido amistoso de la fecha Fifa. José Pékerman tuvo la oportunidad de examinar variantes, en compromiso que se disputó en Londres (Inglaterra).

Con el apoyo de los miles de aficionados colombianos, la Selección salió al Craven Cottage con todas las ganas y dinámica para superar a su rival. James Rodríguez se echó el equipo al hombro, a pesar de que desde los primeros se notó que no tenía un socio claro. El ‘10’ apareció con un centro a Mateus Uribe, quien se anticipó y cabeceó desviado.



Australia propuso un juego de velocidad y fuerza, y Colombia en varios pasajes entró en ese rol. Ahí se hizo fuerte Wílmar Barrios, quien se impuso como volante central; también empezó a hacerse notar Johan Mojica en la marca. La defensa, con Cristian Zapata y Óscar Murillo, tuvo fallos que se notaron, pero que la puntería de los ‘socceroos’ perdonó el arco de Ospina.



En una nueva jugada, de las escasas del primer tiempo, James buscó el desborde de Falcao García, quien peleó hasta el final por no dejar ir el balón, centró con dificultad, el esférico cayó a manos del arquero y el ‘Tigre’ tuvo que sortear la cercanía de las vallas para no lastimarse.



Pékerman siguió en sus pruebas. Pasó a la derecha a Mateus y Abel Aguilar fue a la izquierda. El experimentado volante metió un gran pase para que Johan Mojica desbordara, tirara un buen centro y James definiera desviado. Sin duda la mejor jugada de los primeros 45 minutos.



Con el ingreso de Jefferson Lerma y Miguel Borja, en lugar de Abel y Falcao, la Selección se soltó mucho más, cambió velocidad e intensidad por dinámica e inteligencia. La Tricolor empezó a llegar con más claridad al arco australiano.



Miguel Borja fue protagonista, pues su presencia en el área fue innegable, pero no estuvo fino a la hora de definir. Y eso que lo intentó con el pie, en una jugada que fue cantada como gol pero fue anulada por previo fuera de lugar de Bacca; luego, el atacante del Palmeiras probó de chilena y se fue desviado, más un cabezazo que pegó en el palo.



La Selección se vio sólida en defensa, que dejó la preocupación de la lesión de Murillo y la tranquilidad por la jerarquía de Zapata y Mina, reemplazante del lastimado. En el mediocampo mandó Barrios, pero Lerma también confirmó su disciplina y atrevimiento.



James, que manejó los hilos cuando pudo, estuvo errático en los centros, pero encontró socios como Bacca. Luego Rodríguez se retiró y le dio paso a Giovanni Moreno, quien también dejó su huella.



Borja, que confirmó que está en todas las jugadas de ataque, también dejó claro que no era su noche: erró penalti y en el final volvió a fallar con el arco solo y su merced, el palo otra vez le negó la opción de anotar.