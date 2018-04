'Hice lo que no lograron Pelé, ni Maradona ni Messi': René Higuita

René Higuita recordó su pasado en el Mundial de Italia 1990 y dijo que fue su estilo el que cambió para siempre el juego, lo que no pudieron hacer otras grandes figruas mundiales.

"Han sido más las cosas positivas que los errores, aunque uno fue esa jugada contra Camerún. Pero miremos que después de ver a René Higuita jugar así se cambió el reglamento. Se decidió que los arqueros tengan que jugar con los pies: a usted le devuelven el balón y ya no la puede agarra de nuevo con las manos. Eso no lo han logrado Pelé, ni Maradona ni Messi", dijo en en entrevista para la página de la Fifa.



"Y vino un colombiano y más o menos les dijo a todos: “esta es la ley Higuita, así tienen que jugar los arqueros”. Con sus equivocaciones, claro, pero eso hacíamos nosotros. Le dábamos importancia al valor y al balón", añadió.



Higuita explicó que su estilo siempre fue original: "Es algo natural. En aquella época me decían que copiaba a Hugo Gatti. Recuerdo ir de pequeño al estadio y ver a buenos arqueros que, cuando llegaban al balón antes que el delantero, lo tiraban al lateral. Arqueros excelentes bajo los tres palos y yo pensaba, “¿no pueden jugar con los pies?”. Si el balón no sale está en juego, y mientras esté en juego el equipo tiene la posibilidad de ir y marcar. ¿Para qué se la vamos a dar al rival?".



Actualmente, un alemán lo impresiona: "Manuel Neuer, el alemán. Simple y sencillo. Viene, juega, ayuda a su equipo, ¡excelente! Hoy día hay que trabajar más a los arqueros con los pies porque es una obligación. Y a uno le da un parámetro para decir que se hicieron cosas importantes, que otros copiaron y analizaron. Me siento feliz de lo que hice, con todos mis errores. Pero no fue ni payasada ni por poner al equipo en riesgo. Lo sentía y veía que era la mejor manera para que mi equipo ganara".





🦂 Su particular estilo de juego

😱 La acción con Roger Milla

🇨🇴 Colombia en #Rusia2018

©️ El liderazgo de James



Arriesgado, diferente.

Dialogamos con @higuitarene, el arquero que dejó huella en su puesto: https://t.co/lNVNKMpHAE pic.twitter.com/pjh7jNuR34 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) April 24, 2018

Sobre el desempeño de Colombia en el Mundial de Rusia, el arquero dijo que espera que de la sorpresa: "... que al llegar allá los equipos se encuentren con ese monstruo de Colombia que tiene jugadores como James Rodríguez, Falcao y otros más que juegan afuera. Tengo toda la fe en estos muchachos y en su cuerpo técnico".



De James dijo que "Es un líder natural. Por eso es hoy el máximo representante de nuestra selección y de nuestro país, y como tal lo valoramos. Ha conseguido todo con capacidad, humildad y trabajo. Es un jugador completo: marca, tiene mucha técnica y es un jugador de equipo. Sabe mandar un buen centro, hacer goles, llegar por sorpresa. Es para cualquier equipo del mundo".



La coparación es, nada menos, que con Valderrama: "A él se le pedía velocidad, aunque él tenía velocidad en la cabeza. Era rápido mentalmente, el distinto de nuestra época. Y el de más experiencia: había estado en Francia cuando nosotros recién salíamos del país. Después se abrió ese mercado y hoy vemos con satisfacción la cantidad de colombianos por el mundo".



De su heredero, David Ospina, también opinó: "Al igual que James y Falcao, Ospina forma parte de la columna vertebral. Juega bien con los pies aunque, por el sistema, no tiene que salir o arriesgar demasiado. Aunque cuando ha tenido que salir, lo ha hecho. Mire: si hay condiciones para dominar el balón y salir jugando pues muy bien, pero si hay que rechazarlo a la tribuna también. Todo es válido. Lo importante es mantener el cero. La seguridad no se consigue sólo con tapadas; la seguridad la da el que lleva peligro. Y ese es el que lleva el balón. No hay una sola manera de defender. Yo tenía la mía".